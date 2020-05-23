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Общество

Крыму пообещали проливные дожди в ближайшие десять дней

08:16 суббота, 23 мая 2020
Крыму пообещали проливные дожди в ближайшие десять дней

фото © Новости Крыма

Вместе с довольно прохладной погодой Республика Крым в ближайшие дни получит и обилие долгожданных осадков.

Благоприятный прогноз озвучил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

«На полуострове выпадет в общей сложности от 17 мм на северо-востоке до 78 мм в районе Ялты и Фороса, что дает надежду на то, что наконец-то бассейны рек на полуострове и сами водоемы пополнятся водой», - сообщил синоптик.

В этом случае, по прогнозам специалиста, Крым практически выходит в свой климатический график на текущее время года.

Что касается настоящего крымского лета, то оно скорее всего придет на полуостров через неделю: разворот в течениях атмосферных фронтов произойдет над полуостровом в последние дни весны.

«Рубикон – это 28 мая, четверг, когда поток уже западный и юго-западный, сначала дыхание Атлантики, потом дыхание Черного моря. В эти последние дни мая температурный фон стабилизируется, вернется в рамки нормы: для Крыма ночью это будет +9…+14, днем можно рассчитывать на +20…+25», - пообещал Евгений Тишковец.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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