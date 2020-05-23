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Крымские водители недовольны шумозащитными экранами на трассе «Таврида»

07:58 суббота, 23 мая 2020
Крымские водители недовольны шумозащитными экранами на трассе «Таврида»

фото © Крым.реалии

В Белогорском районе Крыма продолжается установка шумозащитных экранов на трассе «Таврида» вблизи населенных пунктов.

Крымские водители недовольны внешним видом и функциональными особенностями этих заграждений, высота которых от трех до четырех метров.

Как отметил водитель по имени Владимир, установленные заборы «не дают полюбоваться прекрасными крымскими пейзажами», а также «сориентироваться на местности».

«Можно было бы сделать экраны из специального прозрачного пластика, как, например, в Симферополе или в Керчи», – говорит он.

Водитель фуры, представившийся Евгением Александровичем, сказал: «В некоторых местах трассы шумозащитные экраны поставили с двух сторон. Едешь как в трубе, внутрь которой весь шум отражается. Очень некомфортно».

Устанавливать шумозащитные экраны вдоль некоторых участков строящейся трассы «Таврида» начали в 2018 году. Позже сообщалось, что экраны вибрируют из-за слабых креплений. Отмечается, что крепления, которыми экраны привинчены к металлическому каркасу, расшатаны, в результате конструкция вибрирует даже при небольшом ветре.

Шумозащитный экран – конструкция, возводимая вдоль крупных проспектов, автомагистралей, железнодорожных путей для уменьшения шума. Установка экрана уменьшает шумовое загрязнение на 8-24 децибел. Экраны могут иметь дополнительные функции. Например, в Германии шумозащитным экранам придают свойства поглощения вредных веществ, а также устанавливают фотоэлектрические панели, вырабатывающие электричество за счет солнечного света.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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