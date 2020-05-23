Крымчанин пытался угнать три отечественных авто, но они не завелись

При этом на тот момент парень уже находился под следствием по подозрению в аналогичных преступлениях.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

В дежурную часть МО МВД России «Красноперекопский» обратились трое местных жителей с заявлениями о попытках угона их отечественных транспортных средств. Заявители указывали на то, что автомобили были вскрыты в ночное время. Неизвестные также повредили провода зажигания в машинах.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что к совершению покушениям на угоны причастен ранее неоднократно судимый 21-летний житель города, который находится под следствием по подозрению в аналогичных преступлениях.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции для установления обстоятельств произошедшего. В совершении преступлений парень сознался, написал явку с повинной. С его слов, цели хищения автомобилей у него не было. Он просто хотел покататься.

Подозреваемому изменена мера пресечения с подписки о невыезде — на заключение под стражу. В отношении подозреваемого возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ст.166 ч.1 (покушение на угон) Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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