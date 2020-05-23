Крымчанин проведет почти 10 лет в колонии за попытку убийства матери

Джанкойский районный суд приговорил местного жителя к 9 годам и 10 месяцам колонии за попытку убийства собственной матери.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«В ходе конфликта, возникшего между матерью и ее 35-летним сыном на почве личностных неприязненных отношений, сын несколько раз ударил свою мать в область головы и туловища. В продолжение ссоры у ранее судимого сына возник преступный умысел, направленный на причинение смерти своей 58-летней матери», – говорится в сообщении.

Чтобы реализовать свои планы мужчина решил выбросить женщину из окна. Позже на заседании суда он заявил, что его мать пыталась покончить жизнь самоубийством, а он ее пытался спасти, но не смог удержать.

«Сын ее перекинул через ограждение балкона. В результате сыновних действий его мама выпала из оконного проема балкона квартиры, находящейся на четвертом этаже многоквартирного жилого дома. Получив множественные переломы, женщина выжила, но осталась прикованной к постели», – уточнили в суде.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ – покушение на убийство. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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