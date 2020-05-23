Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Отельеры в Крыму должны вернуть миллиарды рублей за отмену броней ● Крымский врач рассказал, как непросто подтвердить коронавирус ● Число крымчан под меднаблюдением по COVID значительно увеличилось ● По набережным Судака и Нового Света разрешат гулять с 23 мая ● Общественный транспорт вернулся к обычному режиму работы в Крыму
Два новых случая коронавируса зарегистрировано в Крыму
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По состоянию на утро 23 мая в Крыму диагностировали два новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
Так, один заболевший выявлен в Симферополе. Также диагноз подтвержден у приехавшей в Крым жительницы Санкт-Петербурга, она находилась в обсерваторе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Число крымчан под меднаблюдением по COVID значительно увеличилось. Количество граждан, находящихся под медицинским наблюдением в связи с опасностью заболевания COVID-19, превысило две тысячи человек.
В Ялте практически перестали соблюдать масочный режим. Далеко не все жители Алушты и Ялты соблюдают обязательный масочный решим, посещая общественные места.
Крымским властям надоело проводить ежедневные совещания по коронавирусу. Власти Крыма приняли решение изменить формат работы оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в республике.
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