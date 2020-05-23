Два новых случая коронавируса зарегистрировано в Крыму

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По состоянию на утро 23 мая в Крыму диагностировали два новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Так, один заболевший выявлен в Симферополе. Также диагноз подтвержден у приехавшей в Крым жительницы Санкт-Петербурга, она находилась в обсерваторе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Число крымчан под меднаблюдением по COVID значительно увеличилось. Количество граждан, находящихся под медицинским наблюдением в связи с опасностью заболевания COVID-19, превысило две тысячи человек.

В Ялте практически перестали соблюдать масочный режим. Далеко не все жители Алушты и Ялты соблюдают обязательный масочный решим, посещая общественные места.

Крымским властям надоело проводить ежедневные совещания по коронавирусу. Власти Крыма приняли решение изменить формат работы оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в республике.

Еще один случай заражения коронавирусом зафиксирован в Севастополе. По состоянию на утро 22 мая зарегистрирован один случай заболевания COVID-19.