Коронавирус в Крыму
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За три дня междугородними рейсами в Крыму воспользовались почти 20 тысяч пассажиров
Станции «Крымавтотранса» обслужили больше 19 тыс пассажиров за три дня работы после отмены ограничений на междугородние и пригородные перевозки.
Об этом сообщил директора ГУП РК «Крымавтотранс» Андрей Бессмертный, передает пресс-служба предприятия.
«С момента запуска в работу междугороднего транспорта и увеличения количества рейсов пригородного сообщения от крымских автостанций автомобильными перевозчиками перевезено более 19 тысяч пассажиров, из которых 5,5 тысяч – это пассажиры междугороднего направления. На сегодняшний день из 59 автовокзалов и автостанций восстановлена работа 43 объектов», – сообщил Бессмертный.
Всего по состоянию на 20 мая совершено 856 рейсов, 40% которых были междугородними. Билеты на рейсы продаются сейчас только на нечетные места с целью соблюдения в транспортном средстве социальной дистанции для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.
18 мая «Крымавтотранс» начал продажу билетов на перевозки по междугородным маршрутам.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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