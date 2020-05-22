За три дня междугородними рейсами в Крыму воспользовались почти 20 тысяч пассажиров

Станции «Крымавтотранса» обслужили больше 19 тыс пассажиров за три дня работы после отмены ограничений на междугородние и пригородные перевозки.

Об этом сообщил директора ГУП РК «Крымавтотранс» Андрей Бессмертный, передает пресс-служба предприятия.

«С момента запуска в работу междугороднего транспорта и увеличения количества рейсов пригородного сообщения от крымских автостанций автомобильными перевозчиками перевезено более 19 тысяч пассажиров, из которых 5,5 тысяч – это пассажиры междугороднего направления. На сегодняшний день из 59 автовокзалов и автостанций восстановлена работа 43 объектов», – сообщил Бессмертный.

Всего по состоянию на 20 мая совершено 856 рейсов, 40% которых были междугородними. Билеты на рейсы продаются сейчас только на нечетные места с целью соблюдения в транспортном средстве социальной дистанции для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

18 мая «Крымавтотранс» начал продажу билетов на перевозки по междугородным маршрутам.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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