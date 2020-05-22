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За три дня междугородними рейсами в Крыму воспользовались почти 20 тысяч пассажиров

07:33 пятница, 22 мая 2020

Станции «Крымавтотранса» обслужили больше 19 тыс пассажиров за три дня работы после отмены ограничений на междугородние и пригородные перевозки.

Об этом сообщил директора ГУП РК «Крымавтотранс» Андрей Бессмертный, передает пресс-служба предприятия.

«С момента запуска в работу междугороднего транспорта и увеличения количества рейсов пригородного сообщения от крымских автостанций автомобильными перевозчиками перевезено более 19 тысяч пассажиров, из которых 5,5 тысяч – это пассажиры междугороднего направления. На сегодняшний день из 59 автовокзалов и автостанций восстановлена работа 43 объектов», – сообщил Бессмертный.

Всего по состоянию на 20 мая совершено 856 рейсов, 40% которых были междугородними. Билеты на рейсы продаются сейчас только на нечетные места с целью соблюдения в транспортном средстве социальной дистанции для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

18 мая «Крымавтотранс» начал продажу билетов на перевозки по междугородным маршрутам.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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За сутки на Крымскому мосту завернули 22 автомобиля. За истекшие сутки во время выполнения контрольных мероприятий на Крымском мосту 22 автомобиля правоохранители вынуждены были отправить обратно.

По мосту за сутки в Крым въехало свыше 2600 автомобилей. За прошедшие сутки через Крымский мост на территорию Республики Крым въехало 2651 транспортное средство, выехало 2659.

Поездом и через границу: в Крыму в разы вырос поток пассажиров. За последнюю неделю количество россиян, пребывающих в Крым железнодорожным транспортом, увеличилось в два раза.

С 25 мая в Севастополе начнет работу автовокзал. В Севастополе с понедельника, 25 мая, возобновится работа автовокзала. Однако уехать на автобусе можно будет только до населенных пунктов, расположенных на территории Крыма.

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