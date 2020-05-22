Власти Ялты хотят завершить подготовку к курортному сезону при любом течении пандемии

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Ялтинский регион активно готовится к курортному сезону, несмотря на режим повышенной готовности и соблюдение всех требований и норм Роспотребнадзора.

Об этом заявил глава администрации города Иван Имгрунт.

«Окончательное решение о сроках и условиях проведения курортного сезона будет принимать руководство Республики Крым, но независимо от того, будет ли это внутрикрымский туризм или к нам приедут и отдыхающие из других регионов страны, город должен быть готов на 100%», – сказал он.

Глава администрации сообщил, что, по информации муниципального предприятия «Зеленстрой», в рамках подготовки к курортному сезон Ялту украсят 67 тысяч цветов, из которых 50 тысяч единиц рассады будут закуплены в ближайшее время, а 17 тысяч уже высажены. В частности, они появились на клумбах площади Советской, набережной им. Ленина, Пушкинском бульваре, возле памятных знаков на Холме Славы и военных мемориалов в поселках Линейное и Партизанское, а также в поселках Симеиз и Массандра.

«При этом озеленению городской набережной уделяется особое внимание – кроме цветов здесь высажены кустарники, деревья, установлены цветочные конструкции, уложен рулонный газон», – уточнил Имгрунт. Он добавил, что также в Ялте установлены 160 контейнеров с сезонными цветами на ограждениях вдоль дорог, а трехэтажные многоярусные конструкции для вертикального озеленения появятся в Гурзуфе, Симеизе и Форосе.

По его словам, большое внимание уделяется и улучшению санитарного состояния Ялтинского региона: ликвидируются стихийные свалки, моются дороги, тротуары, бордюры, променадные зоны. Традиционно в преддверии лета были окрашены скамейки, вымыты плафоны уличных светильников и т.д. «В плановом режиме готовятся и пляжные территории: приводятся в соответствие с правилами благоустройства теневые навесы, осуществляется подсыпка пляжеформирующего материала и его обработка дезинфицирующим раствором, а также регулярная очистка береговой линии от мусора», – отметил Имгрунт.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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