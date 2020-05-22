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Водный кризис

Власти Крыма решили, что водохранилища на полуострове заполнены на треть

18:22 пятница, 22 мая 2020
Власти Крыма решили, что водохранилища на полуострове заполнены на треть

фото © Крым.реалии

Водохранилища естественного стока в Крыму заполнены на треть, сообщил глава Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации правительства Крыма (Госкомводхоза) Игорь Вайль в ответ на запрос агентства «Интерфакс».

«По состоянию на 20 мая 2020 года, водохранилища естественного стока заполнены на 34%, их объем составляет 64,3 млн куб.м, что меньше, чем в прошлом году. Наливные водохранилища наполнены на 25%, объем их наполнения составляет 36,4 млн куб. м, что больше показателей прошлого года», – говорится в ответе ведомства.

Как отмечает агентство, абсолютные цифры на конец второй декады мая 2019 года по наполнению водохранилищ в Госкомводхозе не привели.

Вице-премьер Крыма Юлия Жукова сообщала, что в Крыму ведется строительство водопровода для снабжения Симферополя. Отмечается, что вода будет подаваться из пяти скважин Ивановского водозабора.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что запас воды в трех основных источниках водоснабжения Симферополя – Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах – достаточен для бесперебойного водоснабжения города в течение 3,5 месяцев даже при условии полного отсутствия осадков.​

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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