Водный кризис
Развитие сюжета: Еще один случай заражения коронавирусом зафиксирован в Севастополе ● Для снабжения Симферополя водой тянут новый водопровод ● Херсонские аграрии высказались о возможной подаче воды в Крым ● Крымчан готовят к новой реальности: воды будет все меньше ● В Крыму полностью пересохло ще одно водохранилище
Власти Крыма решили, что водохранилища на полуострове заполнены на треть
фото © Крым.реалии
Водохранилища естественного стока в Крыму заполнены на треть, сообщил глава Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации правительства Крыма (Госкомводхоза) Игорь Вайль в ответ на запрос агентства «Интерфакс».
«По состоянию на 20 мая 2020 года, водохранилища естественного стока заполнены на 34%, их объем составляет 64,3 млн куб.м, что меньше, чем в прошлом году. Наливные водохранилища наполнены на 25%, объем их наполнения составляет 36,4 млн куб. м, что больше показателей прошлого года», – говорится в ответе ведомства.
Как отмечает агентство, абсолютные цифры на конец второй декады мая 2019 года по наполнению водохранилищ в Госкомводхозе не привели.
Вице-премьер Крыма Юлия Жукова сообщала, что в Крыму ведется строительство водопровода для снабжения Симферополя. Отмечается, что вода будет подаваться из пяти скважин Ивановского водозабора.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что запас воды в трех основных источниках водоснабжения Симферополя – Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах – достаточен для бесперебойного водоснабжения города в течение 3,5 месяцев даже при условии полного отсутствия осадков.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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