Власти Керчи пояснили, почему закупают сувенирные часы во время пандемии

Администрация Керчи утверждает, что покупка 50 сувенирных наручных часов для местных чиновников в период ограничений из-за пандемии коронавируса связана с тем, что эти затраты были запланированы в «плане-графике».

Об этом сообщается в ответе администрации Керчи на информационный запрос.

«25.12.2020 (вероятно, имеется ввиду 2019 – КР) года утвержден и размещен в единой информационной системе в сфере закупок План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов Администрации города Керчи Республики Крым. В указанном Плане-графике была запланирована в 2020 году покупка наградной продукции, в том числе наручных часов», – сказано в документе.

Таким образом, в администрации Керчи сообщают, что приобретение этих часов запланировали за несколько месяцев до введения ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. При этом, согласно информации пресс-службы, закупку провели 27 марта 2020, а награждение собираются провести после снятия всех ограничений

Ранее СМИ писали, что в администрации Керчи обзавелись сувенирными наручными часами, за которые заплатили более 400 тысяч рублей.

Всего закуплено 50 экземпляров мужских часов разных моделей. Они выполнены из нержавеющей стали, полированной под серебро. Ремешок сделан из натуральной кожи с фактурой «под крокодил». На часах изображен герб города и надпись «от главы администрации Керчи». Таких сувенирных часов керченские чиновники купили двух видов, один из которых – позолоченные. В них часовые накладные знаки выполнены золотистым цветом с люминесцентным слоем (предназначены для подсветки ночью).

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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