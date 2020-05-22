Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Темпы не спадают: в Крыму выявлено еще 10 случаев заражения ● Власти Ялты хотят завершить подготовку к курортному сезону при любом течении пандемии ● Прогноз ученого: в Крыму могут тяжело заболеть 50 тысяч человек ● Крымские отели отказываются возвращать туристам деньги за бронирование ● За три дня междугородними рейсами в Крыму воспользовались почти 20 тысяч пассажиров
Вьетнамская утка Боря пересидела карантин в Новосибирске и прилетела в Крым
Супруги Литвиновы, которые недавно прославились на всю страну благодаря своему питомцу — утке Боре, наконец, вернулись в родной Крым.
До коронавируса семья жила во Вьетнаме, нового питомца они купили еще восемь месяцев назад на рынке. Говорят, что просто не смогли пройти мимо, стало жаль утят в клетке. А когда началась пандемия, супруги захотели вернуться домой и забрать утенка с собой, все документы для вывоза птице сделали. Но в аэропорту в Толмачево (Новосибирск) питомца разлучили с хозяевами и хотели вовсе «ликвидировать» птицу.
Михаила и его супругу Марьяну забрали в новосибирский обсерватор.
— Нам сказали, что мы безумцы, утка у нас якобы дикая. Ее хотели вообще уничтожить, хотя и фото мы показывали, что уточка с нами в квартире живет, — рассказывает КП-Крым Михаил Литвинов.
История разлуки утки Бориславы с хозяевами приобрела такие масштабы, что пернатое засветилось на федеральных каналах, а решением проблемы занялся российский цирковой артист Эдгард Запашный.
В итоге птицу не только привезли в обсерватор к крымчанам, но и помогли сделать необходимые документы для доставки Бори в Симферополь.
Проблем с животным в аэропорту не возникло, и семья отправилась домой, в Ялту. — Перед полетом меня вместе с уткой просветили рентгеном в аэропорту Новосибирска. Летели мы около пяти часов. Во время полета Боря спала, с ней не было проблем. А в аэропорту нас встретили друзья и отвезли домой, в Ялту, — вспоминает Михаил.
— Теперь у нашей ути своя комната. Каждую ночь она вьет гнездо из ветоши и тряпочек, а супруга ей в этом помогает. В одиночку Боря отказывается это делать, — рассказывает Михаил.
Периодически Бориславу выгуливают во дворе, и ее любимое лакомство на улице — улитки. А вот дома она очень любит есть огурцы. Чтобы птице было нескучно, ее решили свести с селезнем.
— Пусть она высидит яйцо, и у нее появится друг или подруга, — мечтает Михаил.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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