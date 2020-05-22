Вьетнамская утка Боря пересидела карантин в Новосибирске и прилетела в Крым

Супруги Литвиновы, которые недавно прославились на всю страну благодаря своему питомцу — утке Боре, наконец, вернулись в родной Крым.

До коронавируса семья жила во Вьетнаме, нового питомца они купили еще восемь месяцев назад на рынке. Говорят, что просто не смогли пройти мимо, стало жаль утят в клетке. А когда началась пандемия, супруги захотели вернуться домой и забрать утенка с собой, все документы для вывоза птице сделали. Но в аэропорту в Толмачево (Новосибирск) питомца разлучили с хозяевами и хотели вовсе «ликвидировать» птицу.

Михаила и его супругу Марьяну забрали в новосибирский обсерватор.

— Нам сказали, что мы безумцы, утка у нас якобы дикая. Ее хотели вообще уничтожить, хотя и фото мы показывали, что уточка с нами в квартире живет, — рассказывает КП-Крым Михаил Литвинов.

История разлуки утки Бориславы с хозяевами приобрела такие масштабы, что пернатое засветилось на федеральных каналах, а решением проблемы занялся российский цирковой артист Эдгард Запашный.

В итоге птицу не только привезли в обсерватор к крымчанам, но и помогли сделать необходимые документы для доставки Бори в Симферополь.

Проблем с животным в аэропорту не возникло, и семья отправилась домой, в Ялту. — Перед полетом меня вместе с уткой просветили рентгеном в аэропорту Новосибирска. Летели мы около пяти часов. Во время полета Боря спала, с ней не было проблем. А в аэропорту нас встретили друзья и отвезли домой, в Ялту, — вспоминает Михаил.

— Теперь у нашей ути своя комната. Каждую ночь она вьет гнездо из ветоши и тряпочек, а супруга ей в этом помогает. В одиночку Боря отказывается это делать, — рассказывает Михаил.

Периодически Бориславу выгуливают во дворе, и ее любимое лакомство на улице — улитки. А вот дома она очень любит есть огурцы. Чтобы птице было нескучно, ее решили свести с селезнем.

— Пусть она высидит яйцо, и у нее появится друг или подруга, — мечтает Михаил.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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