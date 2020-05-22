В заповедники Крыма можно будет попасть по пропуску и за деньги

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Находиться на заповедной территории можно только по выданному разрешению.

Об этом во время онлайн-конференции сообщил директор ФГБУ «Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым» Андрей Бородин.

— В соответствии со статусом заповедников, находиться на их территории можно только по выданному администрацией нашей организации разрешению. Назовите это пропуск, разрешение, не суть важно. Важно то, что такая бумага должна быть, мы должны учитывать количество людей, знакомить их с соблюдением режима, правилами безопасности и прочее. (…) Законодательство позволяет нам принимать оплату. Мы, в принципе, определились с ценой, она не такая большая, для жителей Крыма она будет снижена еще вдвое, будут и бесплатные льготные категории, — сообщил Бородин.

По его словам, на данный момент расчет и обоснование оплаты за посещение заповедников находится на согласовании в Министерстве экологии и природных ресурсов РК:

— Как только нам подтвердят, мы об этом официально (объявим – ред.). Пока мы разрешения оформляем бесплатно, — уточнил Бородин.

Также руководить ФГБУ сообщил о том, как на данный момент можно оформить пропуск на посещение заповедника:

— Пока вы можете написать на адрес нашей электронной почты. Отправляете заявку, указываете количество людей, указываете даты, в которые вы хотите посетить заповедник, указываете маршрут, свой контактный телефон, ФИО старшего группы (…) далее в течении двух дней или же с вами свяжутся для уточнения, или же пропуск будет готов и отправлен вам в электронном виде, — рассказал Бородин, уточнив, что предъявить документ можно в том числе в электронном виде.

В будущем, по словам руководителя ФГБУ, на сайте учреждения появится отдельный специальный сервис, который упростит процедуру подачи заявок и получения разрешений.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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