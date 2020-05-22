В Ялте практически перестали соблюдать масочный режим

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Далеко не все жители Алушты и Ялты соблюдают обязательный масочный решим, посещая общественные места.

Об этом председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— По итогу вчерашнего дня было проверено 2 муниципальных образования – город Алушта и город Ялта. (…) По городу Алушта, проверены были общественные места и территории, места массового пребывания. Людей на улицах много, масочный режим соблюдается на 60%. Набережную патрулируют сотрудники администрации, совместно с казачеством, — сообщил Гоцанюк.

Также по словам премьера, на предприятиях в городе выявлен ряд незначительных нарушений, таких как: отсутствие дистанционной разметки, журналов термометрии и санобработки.

— В Ялте масочный режим соблюдается лишь на 30%. Что касается объектов, которые были проверены на территории центрального рынка – проверены 45 субъектов предпринимательской деятельности. У 70% процентов предпринимателей отсутствуют журналы санобработки и пятидневный запас дезсредств, — подытожил Гоцанюк, обратившись главе администрации Ялты Ивану Имгрунту с просьбой составить соответствующие административные протоколы на предпринимателей-нарушителей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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