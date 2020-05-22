Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымским властям надоело проводить ежедневные совещания по коронавирусу ● Летние лагеря в этом году смогут принять не более трети российских школьников ● Украина продлила ограничительные меры на въезд в Крым ● Предприятия в Крыму продолжают закрывать и штрафовать за нарушения ● Крымские школьники получат аттестаты в начале июня
В Ялте практически перестали соблюдать масочный режим
фото © pixabay.com
Далеко не все жители Алушты и Ялты соблюдают обязательный масочный решим, посещая общественные места.
Об этом председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— По итогу вчерашнего дня было проверено 2 муниципальных образования – город Алушта и город Ялта. (…) По городу Алушта, проверены были общественные места и территории, места массового пребывания. Людей на улицах много, масочный режим соблюдается на 60%. Набережную патрулируют сотрудники администрации, совместно с казачеством, — сообщил Гоцанюк.
Также по словам премьера, на предприятиях в городе выявлен ряд незначительных нарушений, таких как: отсутствие дистанционной разметки, журналов термометрии и санобработки.
— В Ялте масочный режим соблюдается лишь на 30%. Что касается объектов, которые были проверены на территории центрального рынка – проверены 45 субъектов предпринимательской деятельности. У 70% процентов предпринимателей отсутствуют журналы санобработки и пятидневный запас дезсредств, — подытожил Гоцанюк, обратившись главе администрации Ялты Ивану Имгрунту с просьбой составить соответствующие административные протоколы на предпринимателей-нарушителей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Еще один случай заражения коронавирусом зафиксирован в Севастополе. По состоянию на утро 22 мая зарегистрирован один случай заболевания COVID-19.
В Сакском районе Крыма не удается стабилизировать ситуацию с коронавирусом. В Сакском районе ситуация с коронавиурсом остается достаточно тяжелой.
Темпы не спадают: в Крыму выявлено еще 10 случаев заражения. Крупный очаг заражения образовался в Сакском районе Крыма.
Прогноз ученого: в Крыму могут тяжело заболеть 50 тысяч человек. При полном снятии всех карантинных мер в Крыму можно ожидать резкого скачка заболеваемости коронавирусной инфекцией, при котором количество людей, положенных к госпитализации, может вырасти до 50 тысяч.
Коммунисты России требуют уволить главу Алушты за скандал с собаками
Председатель ЦК партии Коммунисты России Максим Сурайкин просит главу Крыма Сергея Аксенова уволить главу администрации Алушты Галину Огневу.
Умер бывший премьер Крыма
Экс-премьер Крыма и народный депутат Украины шести созывов Анатолий Матвиенко умер в возрасте 67 лет
В Крыму поднимут тариф на электроэнергию
Новые тарифы на электроэнергию вступят в силу в Крыму во втором полугодии.
Резкий рост: в Крыму за сутки полтора десятка новых случаев коронавируса
По состоянию на утро 21 мая в Крыму диагностировали 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
вчера
В Сакском районе Крыма не удается стабилизировать ситуацию с коронавирусом
В Сакском районе ситуация с коронавиурсом остается достаточно тяжелой.