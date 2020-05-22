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Власть

В Украине будут судить 98 депутатов Крыма и Севастополя

09:40 пятница, 22 мая 2020
В Украине будут судить 98 депутатов Крыма и Севастополя

фото © Новости Крыма

Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинения против 68 депутатов Верховного Совета АРК и 30 депутатов Севастопольского городского совета, которые «в марте 2014 года способствовали оккупации полуострова».

Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.

В данный момент прокуратура совместно с Главным управлением СБУ завершила специальное досудебное расследование в отношении трех депутатов Севастопольского горсовета VI созыва по статье уголовного кодекса Украины за государственную измену.

«Следствием установлено, что в 2014 году депутаты приняли ряд незаконных постановлений, поддержав противоправные решения Верховного совета АРК о проведении общекрымского референдума, которым в свою очередь РФ намеревалась легитимизировать оккупацию территории АР Крым и города Севастополя и их незаконное вхождение в состав Российской Федерации на правах субъекта», - говорится в сообщении.

Эти действия, по мнению украинских правоохранителей, навредили суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, поэтому севастопольским депутатам инкриминируют статью «Государственная измена». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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