В Севастополье на Большой Морской ограничили максимальную скорость движения

На главной улице Севастополя власти города ввели ограничения по максимальной скорости движения.

Об этом сообщается на сайте правительства Севастополя.

Согласно информации, максимальная скорости движения всех видов транспортных средств по ул. Большая Морская не должна превышать 40 км/ч.

«Ограничение скорости движения вводится с целью обеспечения бесперебойного и безопасного движения по ул. Большой Морской личного и общественного транспорта, а также пешеходов и позволит достичь максимального значения пропускной способности данной улицы», – объясняют в местном департаменте транспорта.

В Севастополе с 1 мая после длительной реконструкции открыта для движения транспорта улица Большая Морская.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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