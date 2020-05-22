Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Профессиональные спортсмены Крыма переживают за физическую форму и зарплаты из-за COVID-19 ● Вьетнамская утка Боря пересидела карантин в Новосибирске и прилетела в Крым ● Темпы не спадают: в Крыму выявлено еще 10 случаев заражения ● Власти Ялты хотят завершить подготовку к курортному сезону при любом течении пандемии ● Прогноз ученого: в Крыму могут тяжело заболеть 50 тысяч человек
В Сакском районе Крыма не удается стабилизировать ситуацию с коронавирусом
фото © pixabay.com
В Сакском районе ситуация с коронавиурсом остается достаточно тяжелой.
Об этом на заседании оперативного штаба сообщила главный санитарный врач Республики Крым и Севастополя Наталья Пеньковская.
«Ситуация в Сакском районе остается не просто напряженной, а довольно сложной. Все началось в апреле и на сегодняшний день не стабилизируется. У нас были аналогичные случаи в других регионах, но ситуация в Сакском районе не имеет черт четко выраженной стабилизации», - сообщила Наталья Пеньковская.
По ее словам, из 10 выявленных за минувшие сутки случаев заражения коронавиурсом шесть – в Сакском районе.
«Из этих шести случаев только два связаны с предыдущим очагом, а четыре – сотрудники сакской районной больницы, не связанные с предыдущими очагами. К сожалению, они имеют широкий круг общения – лифтер, повар и два медицинских работника», - подчеркнула Наталья Пеньковская.
Кроме того, зараженные были выявлены в Ялте и Симферополе.
«Два случая выявлены в Ялте. Один из уже известного нам очага – контактное лицо по ранее подтвержденному случаю. Он находился в обсерваторе. Второй случай выявлен во время мониторинга лиц с диагнозом ОРВИ в категории старше 65 лет. Это ялтинец. В Симферополе выявлен случай в старом очаге, это ребенок. И еще один случай – жительница Санкт-Петербурга, которая была помещена в обсерватор и на десятый день у нее диагностировали коронавирус», - сказала главный санитарный врач Крыма.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз ученого: в Крыму могут тяжело заболеть 50 тысяч человек. При полном снятии всех карантинных мер в Крыму можно ожидать резкого скачка заболеваемости коронавирусной инфекцией, при котором количество людей, положенных к госпитализации, может вырасти до 50 тысяч.
Власти Крыма пообещали начислить доплату сотрудникам обсерваторов. Сотрудники крымских обсерваторов – медработники и технический персонал – получат доплаты за особые условия работы.
Состояние четверых COVID-положительных пациентов в Крыму остается тяжелым. Четверо крымчан с подтвержденным COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, всего в стационары госпитализирован 181 инфицированный.
Медсестры из детской инфекционки в Евпатории могли заразить 19 человек. Эпидрасследование продолжается.
Умер бывший премьер Крыма
Экс-премьер Крыма и народный депутат Украины шести созывов Анатолий Матвиенко умер в возрасте 67 лет
Аксенов опять рассказал, что в Крыму не стоит ждать российских туристов
Исходя из текущей ситуации по распространению коронавирусной инфекции в России, рассчитывать на возобновление межрегионального туризма объективно не стоит.
Предприятия в Крыму продолжают закрывать и штрафовать за нарушения
В Республике Крым деятельность еще четырех открывшихся предприятий приостановили по решению суда за нарушения санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.
Резкий рост: в Крыму за сутки полтора десятка новых случаев коронавируса
По состоянию на утро 21 мая в Крыму диагностировали 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
вчера
Режим «повышенной готовности» в Симферополе продлится как минимум до 7 июня
Власти Симферополя заявили о том, что День города крымская столица будет отмечать в условиях режима «повышенной готовности».