В Сакском районе Крыма не удается стабилизировать ситуацию с коронавирусом

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В Сакском районе ситуация с коронавиурсом остается достаточно тяжелой.

Об этом на заседании оперативного штаба сообщила главный санитарный врач Республики Крым и Севастополя Наталья Пеньковская.

«Ситуация в Сакском районе остается не просто напряженной, а довольно сложной. Все началось в апреле и на сегодняшний день не стабилизируется. У нас были аналогичные случаи в других регионах, но ситуация в Сакском районе не имеет черт четко выраженной стабилизации», - сообщила Наталья Пеньковская.

По ее словам, из 10 выявленных за минувшие сутки случаев заражения коронавиурсом шесть – в Сакском районе.

«Из этих шести случаев только два связаны с предыдущим очагом, а четыре – сотрудники сакской районной больницы, не связанные с предыдущими очагами. К сожалению, они имеют широкий круг общения – лифтер, повар и два медицинских работника», - подчеркнула Наталья Пеньковская.

Кроме того, зараженные были выявлены в Ялте и Симферополе.

«Два случая выявлены в Ялте. Один из уже известного нам очага – контактное лицо по ранее подтвержденному случаю. Он находился в обсерваторе. Второй случай выявлен во время мониторинга лиц с диагнозом ОРВИ в категории старше 65 лет. Это ялтинец. В Симферополе выявлен случай в старом очаге, это ребенок. И еще один случай – жительница Санкт-Петербурга, которая была помещена в обсерватор и на десятый день у нее диагностировали коронавирус», - сказала главный санитарный врач Крыма.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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