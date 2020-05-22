Происшествия
В Крыму снова ищут пропавшего без вести подростка
В МВД по Крыму сообщают о пропаже без вести несовершеннолетней девочки, которая 17 мая ушла из дома в Армянске и до сих пор не вернулась.
«Филипова Вероника Олеговна, 17.12.2004 года рождения, ушла из дома, расположенного в Армянске, и до настоящего времени не вернулась. На вид 16-17 лет, среднего телосложения, рост 165-170 см, волосы темные ниже плеч, цвет глаза темные. Была одета в: короткую болоньевую куртку бирюзового цвета, розовую вязаную кофту, джинсы светло-синего цвета, обута в кеды цвета «хаки», – говорится в сообщении ведомства.
30 апреля полиция в Крыму сообщила о пропаже без вести в Симферополе несовершеннолетней девочки.
Ранее сообщалось, что двоих пропавших без вести несовершеннолетних братьев – Сулеймана и Романа Кемаль объявили в розыск в Крыму. Позже их нашли в лесу.
В конце декабря 2019 года сообщалось о пропаже подростка в Армянске.
9 декабря 2019 года в российском Следкоме сообщили, что в Севастополе обнаружили тело 16-летнего жителя Балаклавского района Ивана Бебешко, ранее пропавшего без вести.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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