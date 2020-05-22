В Крыму снова ищут пропавшего без вести подростка

В МВД по Крыму сообщают о пропаже без вести несовершеннолетней девочки, которая 17 мая ушла из дома в Армянске и до сих пор не вернулась.

«Филипова Вероника Олеговна, 17.12.2004 года рождения, ушла из дома, расположенного в Армянске, и до настоящего времени не вернулась. На вид 16-17 лет, среднего телосложения, рост 165-170 см, волосы темные ниже плеч, цвет глаза темные. Была одета в: короткую болоньевую куртку бирюзового цвета, розовую вязаную кофту, джинсы светло-синего цвета, обута в кеды цвета «хаки», – говорится в сообщении ведомства.

30 апреля полиция в Крыму сообщила о пропаже без вести в Симферополе несовершеннолетней девочки.

Ранее сообщалось, что двоих пропавших без вести несовершеннолетних братьев – Сулеймана и Романа Кемаль объявили в розыск в Крыму. Позже их нашли в лесу.

В конце декабря 2019 года сообщалось о пропаже подростка в Армянске.

9 декабря 2019 года в российском Следкоме сообщили, что в Севастополе обнаружили тело 16-летнего жителя Балаклавского района Ивана Бебешко, ранее пропавшего без вести.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мопедист и его пассажир разбились о подпорную стену на ЮБК. Водитель и пассажир мопеда получили тяжелые травмы в результате столкновения с подпорной стеной в Ялте, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

В Керчи и Ленинском районе обезвредили девять авиабомб. Сегодня специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым провели 3 операции по обезвреживанию 9 взрывоопасных предметов в городском округе Керчь и в поселках Ленинского района.

Подросток утонул в пруду у симферопольского радиорынка. Следователи устанавливают обстоятельства гибели 15-летнего подростка, утонувшего в водоеме в Симферополе.

Два человека погибли в крупном ДТП в Крыму. В Симферопольском районе произошло тройное ДТП, в котором погибли два человека, сообщает управление ГИБДД МВД по РК.