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В Крыму поднимут тариф на электроэнергию

17:07 пятница, 22 мая 2020
В Крыму поднимут тариф на электроэнергию

фото © stroychik.ru

Новые тарифы на электроэнергию вступят в силу в Крыму во втором полугодии.

Об этом сообщила пресс-служба государственного унитарного предприятия «Крымэнерго».

«С 1 июля 2020 года вступают в действие новые тарифы на электрическую энергию в соответствии с приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым, – говорится в сообщении. – Постепенное повышение стоимости электрической энергии вызвано необходимостью постепенного приведения тарифов на коммунальные услуги до экономически обоснованного уровня».

На предприятии отметили, что тариф для жителей города увеличится на 8%. Стоимость одного киловатт-часа при потреблении до 150 киловатт в месяц составит 3,31 рубля, от 150 до 800 кВт-ч в месяц – 4,15 рубля, при потреблении свыше 800 киловатт-часов – 5,03 рубля.

Тариф на электроэнергию для жителей сельской местности при потреблении до 150 киловатт в месяц составит 3,12 рубля, от 150 до 800 – 3,84 рубля, при потреблении свыше 800 киловатт-часов в месяц – 5,03 рубля.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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