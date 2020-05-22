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В Крыму поднимут тариф на электроэнергию
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Новые тарифы на электроэнергию вступят в силу в Крыму во втором полугодии.
Об этом сообщила пресс-служба государственного унитарного предприятия «Крымэнерго».
«С 1 июля 2020 года вступают в действие новые тарифы на электрическую энергию в соответствии с приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым, – говорится в сообщении. – Постепенное повышение стоимости электрической энергии вызвано необходимостью постепенного приведения тарифов на коммунальные услуги до экономически обоснованного уровня».
На предприятии отметили, что тариф для жителей города увеличится на 8%. Стоимость одного киловатт-часа при потреблении до 150 киловатт в месяц составит 3,31 рубля, от 150 до 800 кВт-ч в месяц – 4,15 рубля, при потреблении свыше 800 киловатт-часов – 5,03 рубля.
Тариф на электроэнергию для жителей сельской местности при потреблении до 150 киловатт в месяц составит 3,12 рубля, от 150 до 800 – 3,84 рубля, при потреблении свыше 800 киловатт-часов в месяц – 5,03 рубля.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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