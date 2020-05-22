Умер бывший премьер Крыма

фото © Новости Крыма

Экс-премьер Крыма и народный депутат Украины шести созывов Анатолий Матвиенко умер в возрасте 67 лет

Умер Анатолий Матвиенко, бывший премьер АР Крым и нардеп восьмого созыва от Блока Петра Порошенко. Об этом сообщил в Facebook депутат фракции Европейская солидарность Николай Княжицкий.

«Умер Анатолий Сергеевич Матвиенко. Он всегда был патриотом и настоящим украинском, в независимой Украине всегда был одним из лидеров национально-демократических сил. Анатолий Матвиенко любил и поддерживал украинскую культуру, исторические исследования. У него всегда была мечта объединить украинские церкви, видеть Украину сильной и соборной. В прошлом году вместе святили паски в церкви на Аскольдовой могиле», - написал он.

Причины смерти политика не уточняются.

Анатолию Матвиенко было 67 лет. С июня 1996-го по май 1998-го возглавлял Винницкую облгосадминистрацию. С марта по сентябрь 2005 года был главой Совета министров Автономной Республики Крым.

Матвиенко – нардеп шести созывов. В Верховной Раде представлял Коммунистическую партию (1990 – 1994), Народно-демократическую (1998 – 2002), Собор в Блоке Юлии Тимошенко (2002 – 2005), Собор в блоке Наша Украина (2006 – 2007, 2007 – 2012) и Блок Петра Порошенко (2014 – 2019).

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Керчи пояснили, почему закупают сувенирные часы во время пандемии. Администрация Керчи утверждает, что покупка 50 сувенирных наручных часов для местных чиновников в период ограничений из-за пандемии коронавируса связана с тем, что эти затраты были запланированы в «плане-графике».

Режим «повышенной готовности» в Симферополе продлится как минимум до 7 июня. Власти Симферополя заявили о том, что День города крымская столица будет отмечать в условиях режима «повышенной готовности».

«Что б они сдохли…» Мэр Алушты высказалась по поводу туристов на пляже. Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за неосторожную фразу про собак и туристов, сказанную во время заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Аксенов предложил желающим неделю поработать в должности главы Крыма. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил критикам власти на неделю занять его пост.