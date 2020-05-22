Украина продлила ограничительные меры на въезд в Крым

На Украине продлили до 22 июня ограничительные меры на админгранице с Крымом.

По информации украинских пограничников, они продолжают опираться на распоряжение Кабинета министров страны. В нем, в частности, говорится, что из Крыма могут выехать только те граждане, которые прописаны на материковой Украине, а на полуостров только те, кто имеет регистрацию в республике.

Украинские пограничники утверждают, что в связи с введенными ограничениями количество пересечений границы существенно сократилось - практически на 97%.

Как ранее сообщалось, в середине мая на границе между российским полуостровом и Украиной значительно вырос пассажиропоток. Так, до 12 мая ежесуточный поток составлял 8-16 человек, а уже после 16 мая - 28-37. В связи с этим главный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская выразила мнение, что необходимо увеличить количество коек в обсерваторах, куда будут направляться все приезжающие в Крым.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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