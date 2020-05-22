Темпы не спадают: в Крыму выявлено еще 10 случаев заражения

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Крупный очаг заражения образовался в Сакском районе Крыма.

В Крыму за прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заражения COVID-19.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

Самая сложная ситуация сложилась в Сакском районе. В больнице зафиксированы новые случаи заражения, в том числе заболели повар, лифтер и два медика.

Два случая подтверждены в Ялте. Среди заболевших - пожилой ялтинец, который никуда ранее не выезжал.

Еще один случай - приезжая из Санкт-Петербурга.

Итого на текущий период в республике зарегистрировали 324 случая новой коронавирусной инфекции.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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