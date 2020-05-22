Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти Ялты хотят завершить подготовку к курортному сезону при любом течении пандемии ● Прогноз ученого: в Крыму могут тяжело заболеть 50 тысяч человек ● Крымские отели отказываются возвращать туристам деньги за бронирование ● За три дня междугородними рейсами в Крыму воспользовались почти 20 тысяч пассажиров ● Режим «повышенной готовности» в Симферополе продлится как минимум до 7 июня
Темпы не спадают: в Крыму выявлено еще 10 случаев заражения
фото © lenta.ru
Крупный очаг заражения образовался в Сакском районе Крыма.
В Крыму за прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заражения COVID-19.
Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.
Самая сложная ситуация сложилась в Сакском районе. В больнице зафиксированы новые случаи заражения, в том числе заболели повар, лифтер и два медика.
Два случая подтверждены в Ялте. Среди заболевших - пожилой ялтинец, который никуда ранее не выезжал.
Еще один случай - приезжая из Санкт-Петербурга.
Итого на текущий период в республике зарегистрировали 324 случая новой коронавирусной инфекции.
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