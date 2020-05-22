Спасатели в Судаке вытащили мужчину с заиленного дна речки

Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали помощь застрявшему в грязи мужчине, мужчина находился там 5 часов и получил переохлаждение.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

В ведомстве сообщили, что сегодня в 12-40 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в районе мыса Алчак-Кая (городской округ Судак), в илистом дне реки Суук-Су застрял мужчина и самостоятельно не может выбраться на сушу. Требуется помощь спасателей.

К месту происшествия немедленно выехала дежурная смена Судакского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 5 спасателей и одной единицы техники.

— Спасатели в костюмах «Стрелец» спустились к пострадавшему. С помощью веревки извлекли его на берег. После чего на носилках эвакуировали мужчину в безопасное место, где отмыли водой, предоставили термоодеяло, напоили горячим чаем. Затем пострадавший был передан мед. работникам. Мужчина находился в грязи около 5-х часов, получил переохлаждение, — рассказали в МЧС.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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