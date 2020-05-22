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Власть

Севастополь купит новый паром и сотню троллейбусов

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя планирует закупить в этом году новые автобусы, троллейбусы и паром для морских перевозок.

Такие сведения содержатся в отчете ведомства, предоставленном в Законодательное собрание, передает «Новый Севастополь».

«Задачи на 2020 год: 50 новых автобусов и 100 новых троллейбусов, приобретение парома для осуществления перевозок пассажиров и автотранспорта по действующему маршруту Артбухта – Северная», – говорится в документе.

В январе этого года и.о. губернатора Михаил Развожаев давал поручение правительству проработать вопрос приобретения нового парома для города.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму пассажиров поезда сразу отправили в обсерватор. В Севастополь прибыл поезд из Санкт-Петербурга с 89 пассажирами.

За сутки на Крымскому мосту завернули 22 автомобиля. За истекшие сутки во время выполнения контрольных мероприятий на Крымском мосту 22 автомобиля правоохранители вынуждены были отправить обратно.

По мосту за сутки в Крым въехало свыше 2600 автомобилей. За прошедшие сутки через Крымский мост на территорию Республики Крым въехало 2651 транспортное средство, выехало 2659.

Поездом и через границу: в Крыму в разы вырос поток пассажиров. За последнюю неделю количество россиян, пребывающих в Крым железнодорожным транспортом, увеличилось в два раза.

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