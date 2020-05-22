Власть
Севастополь купит новый паром и сотню троллейбусов
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя планирует закупить в этом году новые автобусы, троллейбусы и паром для морских перевозок.
Такие сведения содержатся в отчете ведомства, предоставленном в Законодательное собрание, передает «Новый Севастополь».
«Задачи на 2020 год: 50 новых автобусов и 100 новых троллейбусов, приобретение парома для осуществления перевозок пассажиров и автотранспорта по действующему маршруту Артбухта – Северная», – говорится в документе.
В январе этого года и.о. губернатора Михаил Развожаев давал поручение правительству проработать вопрос приобретения нового парома для города.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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