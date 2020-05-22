Российские военные рассказали о стрельбе по береговым целям в Крыму

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Российские военные продолжают проводить учения на полигонах Крыма.

Российские фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров» выполнили артиллерийские стрельбы по береговым целям на полигоне Опук под Керчью.

Об этом сообщил официальный представитель Черноморского флота России Алексей Рулев.

Он отметил, что артиллеристы «успешно поразили из установки А-190 видимые и невидимые цели, используя штурманские данные со вспомогательной точкой наводки».

«Артиллерийские стрельбы по береговым целям были проведены в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота на 2020 учебный год», – цитирует Рулева «Интерфакс».

Указывается, что упомянутые фрегаты оснащены крылатыми ракетами большой дальности «Калибр». Оба корабля ранее неоднократно участвовали в российской операции против боевиков у берегов Сирии.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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