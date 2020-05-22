Прогноз ученого: в Крыму могут тяжело заболеть 50 тысяч человек

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При полном снятии всех карантинных мер в Крыму можно ожидать резкого скачка заболеваемости коронавирусной инфекцией, при котором количество людей, положенных к госпитализации, может вырасти до 50 тысяч.

Такой прогноз озвучили специалисты аналитического центра Крымского федерального университета, сообщает пресс-служба вуза.

В случае полной отмены режима самоизоляции индекс передачи вирусной инфекции в Крыму вырастет быстро и очень сильно, считают ученые.

«При таком сценарии на пик заболеваемости Крым может выйти через 120-130 дней (к концу августа 2020 года), при этом пиковое количество необходимых госпитализаций может приблизиться к 50 тысячам человек, а это система здравоохранения выдержать не сможет», - пояснил проректор КФУ по научной деятельности Анатолий Кубышкин.

Такие расчеты строились при исходном предположении, что все население Крыма не соприкасалось с вирусом раньше и не имеет иммунитета. При этом ученые предупредили, что летом вирусу в любом случае будет сложнее выживать, поэтому реальные цифры могут оказаться меньше предполагаемых.

Был рассмотрен и второй сценарий, параметры которого предполагают сохранение текущей ситуации.

«Если индекс передачи возбудителя инфекции будет сохраняться на уровне сегодняшнего дня, то ситуация растянется на неопределенное время и будет тянуться с колебанием числа COVID-позитивных пациентов от 30 до 120 человек», - спрогнозировали специалисты, отметив, что такой сценарий реализовать будет достаточно сложно с учетом того, что карантинные меры по России и по Крыму уже сейчас необходимо ослаблять, чтобы спасти бизнес, в частности, в курортной сфере.

Независимо от того, какой из сценариев воплотится в жизнь, ученые отметили, что с новой коронавирусной инфекцией крымчанам придется сосуществовать еще очень долго – до тех пор, пока иммунитет не выработается хотя бы у 60-70% населения.

Но уже сейчас республике нужно предпринимать другие меры, чтобы не допустить распространения коронавируса. Среди них – внедрение тестирования на иммуноглобулины, создание молекулярно-генетической лаборатории в Крыму и увеличение числа бюджетных мест для подготовки инфекционистов.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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