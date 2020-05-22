Прогноз погоды в Крыму на пятницу 22 мая

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 22 мая.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (северо-западный местами до 17 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (северо-западный местами до 17 м/с), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечероми в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 15, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 75 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечероми в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 17, ночью около 13 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 71 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 15, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер северо-восточный 25 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 69 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 13 до 17, ночью около 13 градусов. Ветер северный 24 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 80 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утроми в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 16, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер северо-восточный 25 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 91 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 17, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер северо-восточный 28 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 67 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 16, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер северный 17 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 68 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 18, ночью от 10 до 12 градусов. Ветер северный 18 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 66 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечероми в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью около 7 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 86 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечероми в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер С 12 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 80 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 14 до 18 градусов тепла. По городам: в Алуште - 15, в Евпатории - 16, на мысе Казантип в Азовском море - 17, в Керчи - 17, в Николаевке - 16, в Севастополе - 16, в Судаке - 15, на Тарханкуте - 16, в Феодосии - 16, в Ялте - 15 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 15, в Египте - 26, на Кипре - 22, в Одессе - 17, в Сочи - 19, в Турции - 23, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на среду 20 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 20 мая.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 19 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 19 мая.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 18 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 18 мая.

Когда в Крыму может начаться купальный сезон. Купальный сезон на полуострове может начаться с 25 мая, так как к этому времени температура воды в Черном и Азовском морях может прогреться до +18…+20 градусов.