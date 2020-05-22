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Профессиональные спортсмены Крыма переживают за физическую форму и зарплаты из-за COVID-19

11:35 пятница, 22 мая 2020
Профессиональные спортсмены Крыма переживают за физическую форму и зарплаты из-за COVID-19

фото © Новости Крыма

Профессиональные спортсмены Крыма вернулись к тренировкам после снятия связанных с COVID-19 ограничений.

Как сообщила министр спорта республики Ольга Торубарова, занятия доступны только на открытых площадках и с участием не более двух человек.

«С 18 мая возобновлен тренировочный процесс на открытом воздухе только для членов сборных команд Республики Крым или Российской Федерации в возрасте 18 лет и старше. Количество таких спортсменов составляет порядка 800 человек», – сообщила «Интерфаксу» Торубарова.

Она отметила, что тренировки возможны только на открытых площадках с участием не более двух человек, спортсмены и тренеры должны быть в масках. Наиболее пострадавшими из-за вынужденного перерыва видами спорта министр назвала гимнастику, фигурное катание, единоборства, командные игры и плавание.

По словам метателя молота, участника Олимпийских игр Алексея Сокирского, который вернулся к полноценным тренировкам, перерыв сказался на физической форме негативно.

«Естественно, перерыв сказался на физической форме, особенно у спортсменов высокого класса. Восстановление формы – вещь индивидуальная, это не то, что лампочку перегоревшую поменять. Необходимо подобрать спецнагрузку, это непросто. Сезон сдвинут на август-сентябрь, поэтому, дай бог, времени хватит раскачаться», – сообщил он.

Чемпионка мира по сумо в тяжелом весе Ольга Давыдко считает, что ей очень повезло: частный дом и муж-тренер позволяют организовать полноценные тренировки. Для этого она использует «подручные средства», например, кирпичи.

«В этом году отменили все заграничные соревнования. Возникает вопрос и непонимание, как будет обстоять вопрос с зарплатами спортсменов, тренеров, ведь никто никакого результата не показал. А спортсмену зарплаты платятся за результат предыдущего года», – рассказала она.

Чемпионка Европы 2012 года по метанию копья Вера Ребрик пока не смогла вернуться к тренировкам в Ялте и дату возобновления полноценных занятий не знает.

«Приходится только поддерживать форму какими-то элементарными упражнениями, но нам нужны длинные метания. Конечно, перерыв сказался, зато подтянули другие мышцы. В нашем виде спорта нелегко наверстать форму, теперь надо будет очень долго трудиться, чтобы восстановить», – отметила спортсменка.

Ранее сообщалось, что Крымский футбольный союз планирует возобновить сезон во второй половине июня. Футболистам осталось доиграть 11 туров Премьер-лиги. Планируется, что матчи будут проходить без зрителей, на стадионах смогут присутствовать 70-80 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стало известно каким спортсменам в Крыму разрешили тренироваться. Минспорт РК информирует о порядке организации тренировочного процесса спортсменов в режиме повышенной готовности. Данный порядок действует для членов сборных Республики Крым или Российской Федерации 18 лет и старше в индивидуальных видах cпорта.

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