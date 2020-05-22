Коронавирус в Крыму
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Предприятия в Крыму продолжают закрывать и штрафовать за нарушения
фото © Новости Крыма
В Республике Крым деятельность еще четырех открывшихся предприятий приостановили по решению суда за нарушения санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.
Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.
Кроме четырех остановленных предприятий одно было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в 50 тысяч рублей.
«На момент рассмотрения судом предприниматель подтвердил исправление недостатков. Тем не менее, на момент проведения проверки эти замечания были неоднократно выявлены муниципальной комиссией», - пояснила Пеньковская.
На данный момент материалы по еще четырем проверкам направлены в суды. Кроме того еще четыре проверки планируется провести в ближайшее время, а материалы еще семи проверок уже направлены на согласование в прокуратуру.
Нарушения в работе предприятий, первым из которых разрешили начать работу с 12 мая, начали выявлять буквально в первый же день: первое закрытие состоялось уже 13 мая.
При этом многие предприниматели по-прежнему не до конца понимают, как именно выполнять установленные Роспотребнадзором требования, а многие так и не решились открыться из-за уверенности, что необходимые противоэпидемические мероприятия просто невозможно соблюсти полностью.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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