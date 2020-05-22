Полицейская овчарка Флаффи помогла найти угонщика в Крыму

В Сакском районе полицейская собака Флаффи помогла разыскать злоумышленника, причастного к похищению автомобиля.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Сакский» поступило заявление от местного жителя, который сообщил о похищении принадлежащего ему автомобиля «Опель Кадет». Машина была припаркована на окраине поселка около старой совхозной фермы в селе Митяево.

Разыскать злоумышленника, причастного к совершению преступления, удалось в том числе благодаря мастерству полицейского-кинолога Николая Тищенко, а также острому нюху его подопечного – немецкой овчарки Флаффи. Хвостатая ищейка по всем канонам «собачьей науки» отработала след протяженностью около 900 метров. При этом в 40 метрах от места происшествия служебная собака сигнальным поведением обозначила вещи подозреваемого, которые он оставил недалеко от фермы перед тем, как завладеть автомобилем.

По ходу движения собаки было определено направление, откуда пришел преступник.Тем временем в Сакском районе был объявлен план «Перехват», в рамках которого сотрудники ГИБДД обнаружили угнанный автомобиль в селе Червоное Сакского района. Стражи порядка установили, что машина находится в исправном состоянии, без следов аварий, из салона ничего не похищено не было.

Служебная собака Флаффи под управлением опытного кинолога тут же по запаху определила, что личные вещи, брошенные злоумышленником в районе места происшествия, имеют отношение к тому, кто накануне побывал в машине. Далее, используя полученную информацию, оперативники в течение нескольких часов установили местонахождение подозреваемого. Зная, откуда он пришел на место кражи авто, полицейские вычислили вероятные места, где он мог бывать чаще всего.

Злоумышленником оказался ранее судимый житель Сакского района 1961 года рождения. В ходе беседы со стражами порядка он во всем признался и оформил явку с повинной.

Сотрудниками межмуниципального отдела МВД Росси «Сакский» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 Уголовного кодекса РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Угнанный автомобиль полицейские передали законному владельцу, который поблагодарил стражей порядка за профессионально и быстро выполненную работу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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