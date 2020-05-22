Происшествия
Под Судаком мужчина пять часов провел в грязи и чуть не утонул
Застрявшего в речной грязи мужчину пришлось доставать спасателям в районе мыса Алчак под Судаком.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.
Около полудня дежурному на пульт поступил вызов, в котором говорилось, что мужчина застрял на дне реки Суук-Су в иле и не может самостоятельно выбраться. Дежурной смене Судакского отряда «Крым-Спас», прибывшей на место происшествия, пришлось доставать мужчину в специальных костюмах и с помощью веревки.
Как пояснили в ведомстве, пострадавший предположительно поскользнулся в том месте, где берег дает уклон, и скатился в ил. Тяжелая илистая масса буквально засасывала мужчину, не давая выбраться. Местный житель провел в иле около пяти часов: еще немного и он мог буквально утонуть в грязи.
На счастье пострадавшего мимо места происшествия проходили люди, которые услышали странные звуки и проявили любопытство. Они же и позвонили в МЧС.
«С помощью веревки извлекли его на берег. После чего на носилках эвакуировали мужчину в безопасное место, где отмыли водой, предоставили термоодеяло, напоили горячим чаем. Затем пострадавший был передан медицинским работникам», - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов, отметив, что из-за длительного пребывания в холодной грязи судакчанин получил переохлаждение.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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