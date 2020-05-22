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Коронавирус в Крыму

По набережным Судака и Нового Света разрешат гулять с 23 мая

17:32 пятница, 22 мая 2020
Судак

Оперативный штаб по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции городского округа Судак принял решение о снятии некоторых ограничений, введенных в рамках режима повышенной готовности.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Судака.

В частности, с 23 мая снимается запрет на посещение объектов массового пребывания людей. Прогулки по набережным в Судаке и Новом Свете, Кипарисовой и Тенистой аллеях, Судакскому городскому саду и других общественных местах, становятся возможными с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Также с 23 мая на данных территориях разрешается работа объектов общественного питания на вынос (без посещения гражданами помещений этих предприятий и без установки столиков, посадочных мест и летних площадок), которые подали уведомление на портал Правительства Крыма и внесены в перечень предприятий, которым разрешено осуществлять свою деятельность.

— Обращаю внимание, что обязательными для работы остается выполнение профилактических мероприятий, — подчеркнул руководитель оперативного штаба, глава администрации Судака Игорь Степиков.

В ближайшее время будет проработан вопрос об увеличении количества рейсов пригородных и городских автобусов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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