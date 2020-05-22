Происшествия
Ограбившего крымчан жителя Ростова поймали спустя два года
В отдел полиции Симферополя еще в феврале 2018 года поступило сообщение о том, что из административного здания совершена кража имущества.
Неизвестный путем отжима двери балкона проник в помещение и похитил компьютерную, мобильную, цифровую технику и другое имущество. Сумма ущерба составила порядка 280 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 «Киевский» УМВД России по г.Симферополю в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что к совершению данной кражи причастен ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 32-летний житель Ростовской области. Однако данный гражданин покинул территории полуострова и был объявлен в федеральный розыск.
Симферопольскими полицейскими совместно с коллегами из Краснодарского края 13 мая 2020 года подозреваемый был задержан в городе Сочи и доставлен в Республику Крым.
Злоумышленник дал признательные показания в совершении преступления. С его слов, похищенное имущество он сдал в ломбард, а полученные денежные средства потратил на собственные нужды.
Часть имущества выявлена и изъята полицейскими.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он помещен в изолятор временного содержания.
Следственным отделом ОП №2 «Киевский» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная в крупном размере).Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
Полицейские устанавливают местонахождение остального похищенного имущества. Задержанный отрабатывается на причастность к иным противоправным деяниям.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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