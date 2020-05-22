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Общественный транспорт вернулся к обычному режиму работы в Крыму

16:08 пятница, 22 мая 2020

Пассажирские перевозки в крымских городах и между муниципалитетами с сегодняшнего дня осуществляются в обычном режиме.

Соответствующие изменения внесли в указ главы Республики Крым «О введении режима повышенной готовности», который опубликован на правительственном портале.

«Пассажирские перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок междугороднего сообщения с 22 мая 2020 года осуществляются в обычном режиме работы с учетом объема пассажиропотока. Продажа билетов на проезд и посадка пассажиров осуществляются с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», – говорится в тексте.

Также в новой редакции указа уточняется, что муниципальные пассажирские перевозки по регулярным маршрутам переходят на обычный режим работы по согласованию с министерством транспорта РК и с «учетом объема пассажиропотока».

Перевозки между крымскими муниципалитетами и Севастополем должны вернуться к обычному режиму 25 мая. «По смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок междугороднего сообщения с 25 мая 2020 года осуществляются в обычном режиме работы с учетом объема пассажиропотока», – говорится в тексте указа.

Ранее директор ГУП РК «Крымавтотранс» Андрей Бессмертный сообщил, что с момента запуска в работу междугороднего транспорта и увеличения количества рейсов пригородного сообщения от крымских автостанций автомобильными перевозчиками перевезено было более 19 тысяч пассажиров.

18 мая «Крымавтотранс» начал продажу билетов на перевозки по междугородным маршрутам.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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