На набережной Керчи устанавливают 26-метровое колесо обозрения

На городской набережной стартовал монтаж нового колеса обозрения. На данный момент идет поставка элементов. Всего в Керчь из Красноярска прибудет 6 фур с оборудованием.

Об этом глава администрации Керчи Сергей Бороздин написал на своей странице в социальной сети Facebook.

— Новая карусель сертифицирована. Она будет установлена на привычном месте. Уже спланирована площадка и подготовлено основание под ее установку. Высота нового колеса обозрения составляет 26 метров, оно будет оснащено 18-тью кабинками. Кроме того, аттракцион планируется оборудовать архитектурной подсветкой, — написал Сергей Бороздин.

Помимо установки самого колеса, проектом предусмотрено оборудование периметрального ограждения и выполнение благоустройства прилегающей территории.

— Установка нового аттракциона выполняется за счет внебюджетных средств. В планах выполнить полный монтаж до 10 июня, после чего работы будут приняты надзорным органом, — добавил Сергей Бороздин. — На следующем этапе реконструкции запланирована установка дополнительных детских игровых элементов на «зеленой зоне». Данная территория выбрана не случайно, при проведении публичных слушаний горожане неоднократно высказывали свои пожелания о восстановлении парка аттракционов на привычном месте.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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