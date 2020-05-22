На Крымском мосту зафиксировали резкое увеличение трафика

За минувшие сутки полиция зафиксировала увеличение трафика на Крымском мосту.

Об этом на заседании оперативного штаба сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

«Фиксируем увеличение трафика через Крымский мост – 2950 единиц зафиксировано на въезд, 17 не допустили. На убытие – 2853, 12 допущено не было», - сообщил представитель МВД.

Продолжается ежедневная работа, направленная на выявление лиц, игнорирующих постановления Роспотребнадзора.

«Продолжают работать мобильные группы по приезжим гражданам. Вчера работали 32 группы, 209 адресов мы проверили, нарушений нет. Продолжаем контролировать объекты, которые не должны работать – 353 проверили. Нарушений нет. 264 лица с постановлением Роспотребнадзора мы проверили, нарушений нет», - сказал Смаглин.

К ответственности привлечены нарушители режима самоизоляции.

«Выявили двух несовершеннолетних на улицах - родители привлечены к ответственности, а также иностранца, который нарушал установленные требования. Было выявлено девять нарушений по 20.6.1 (нарушение режима самоизоляции). 57 пожилых граждан обнаружены на улицах, все проанкетированы, информация направлена в администрации. Отмечаем, что стало поступать меньше заявлений – всего одно за сутки. Отработали, составили протокол на нарушителей», - подытожил Александр Смаглин.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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