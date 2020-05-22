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Власть

На борьбу с пожарами Ялтинскому заповеднику не хватает 100 миллионов

08:48 пятница, 22 мая 2020
Ялта

Около 100 миллионов рублей понадобится Ялтинскому заповеднику на создание разветвленной противопожарной сети.

Об этом во время онлайн-конференции сообщил директор ФГБУ «Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым» Андрей Бородин.

— Я думаю, чтобы закрыть окончательно вопрос с пожарами, дополнительно еще нужно не меньше 100 млн рублей на Ялтинский заповедник. Это включая видеонаблюдение, дополнительные технические средства. Это организация единой диспетчерской службы, которая будет подобающим образом отслеживать все это, — отметил Бородин.По его словам, сложность обеспечения пожарной безопасности в Ялтинском заповеднике обусловлена сложным рельефом:

— В чем вся сложность – сложный горный рельеф, который не позволяет к точке очага подводить технические средства, пожарные машины, которые у нас завозят воду. Проблема с водой. Проблема в том, что нужно эту воду постоянно наполнять. К сожалению, пожары, происходящие на территории заповедника, требуют огромного количества воды для того, чтобы проливать почву и хвою, — пояснил Бородин, отметив, что в будущем на территории заповедника планируется создание разветвленной противопожарной сети с установкой емкостей для воды.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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