Власть
На борьбу с пожарами Ялтинскому заповеднику не хватает 100 миллионов
Около 100 миллионов рублей понадобится Ялтинскому заповеднику на создание разветвленной противопожарной сети.
Об этом во время онлайн-конференции сообщил директор ФГБУ «Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым» Андрей Бородин.
— Я думаю, чтобы закрыть окончательно вопрос с пожарами, дополнительно еще нужно не меньше 100 млн рублей на Ялтинский заповедник. Это включая видеонаблюдение, дополнительные технические средства. Это организация единой диспетчерской службы, которая будет подобающим образом отслеживать все это, — отметил Бородин.По его словам, сложность обеспечения пожарной безопасности в Ялтинском заповеднике обусловлена сложным рельефом:
— В чем вся сложность – сложный горный рельеф, который не позволяет к точке очага подводить технические средства, пожарные машины, которые у нас завозят воду. Проблема с водой. Проблема в том, что нужно эту воду постоянно наполнять. К сожалению, пожары, происходящие на территории заповедника, требуют огромного количества воды для того, чтобы проливать почву и хвою, — пояснил Бородин, отметив, что в будущем на территории заповедника планируется создание разветвленной противопожарной сети с установкой емкостей для воды.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В заповедниках Крыма можно будет останавливаться с палатками. В заповедниках республики будут определены места для стоянок с палатками и пикников.
В закрытых лесах Севастополя ищут нарушителей с помощью дронов. Управление МЧС России по Севастополю ищет нарушителей во время пожароопасного периода в лесах с помощью дронов.
Крым продлил запрет на посещение лесов. Власти Крыма продлили запрет на посещение лесов из-за установившейся засушливой погоды и высокой опасности возникновения пожаров.
В лесах Крыма разложили 100 тысяч доз вакцины от бешенства. Весенняя оральная иммунизация диких плотоядных животных против бешенства на территории Крыма завершена, сообщает пресс-служба Госкомветеринарии РК.
Темпы не спадают: в Крыму выявлено еще 10 случаев заражения
Крупный очаг заражения образовался в Сакском районе Крыма.
Прогноз ученого: в Крыму могут тяжело заболеть 50 тысяч человек
При полном снятии всех карантинных мер в Крыму можно ожидать резкого скачка заболеваемости коронавирусной инфекцией, при котором количество людей, положенных к госпитализации, может вырасти до 50 тысяч.
Режим «повышенной готовности» в Симферополе продлится как минимум до 7 июня
Власти Симферополя заявили о том, что День города крымская столица будет отмечать в условиях режима «повышенной готовности».
Резкий рост: в Крыму за сутки полтора десятка новых случаев коронавируса
По состоянию на утро 21 мая в Крыму диагностировали 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
вчера
В Крыму пассажиров поезда сразу отправили в обсерватор
20 часов назад
В заповедники Крыма можно будет попасть по пропуску и за деньги
Находиться на заповедной территории можно только по выданному разрешению.