Мопедист и его пассажир разбились о подпорную стену на ЮБК

Водитель и пассажир мопеда получили тяжелые травмы в результате столкновения с подпорной стеной в Ялте, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

По информации ведомства, авария произошла ночью в пятницу на автодороге Ливадия – Симеиз.

«По предварительным данным, водитель мопеда Honda AF, гражданин 1996 года рождения… на закруглении проезжей части влево не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие – бордюрный камень и подпорную стену», – говорится в сообщении.

Водитель и пассажир мопеда с тяжелыми травмами госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Подросток утонул в пруду у симферопольского радиорынка. Следователи устанавливают обстоятельства гибели 15-летнего подростка, утонувшего в водоеме в Симферополе.

Два человека погибли в крупном ДТП в Крыму. В Симферопольском районе произошло тройное ДТП, в котором погибли два человека, сообщает управление ГИБДД МВД по РК.

Били долго: у берегов Херсонеса нашли раненного дельфина. У берегов заповедника «Херсонес Таврический» нашли раненного дельфина.

Спасатели бьют тревогу: в Крыму из-за засухи участились природные пожары. В Крыму спасатели бьют тревогу из-за того, что вновь участились случаи возгораний сухой растительности на открытых территориях.