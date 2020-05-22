Происшествия
Мопедист и его пассажир разбились о подпорную стену на ЮБК
Водитель и пассажир мопеда получили тяжелые травмы в результате столкновения с подпорной стеной в Ялте, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
По информации ведомства, авария произошла ночью в пятницу на автодороге Ливадия – Симеиз.
«По предварительным данным, водитель мопеда Honda AF, гражданин 1996 года рождения… на закруглении проезжей части влево не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие – бордюрный камень и подпорную стену», – говорится в сообщении.
Водитель и пассажир мопеда с тяжелыми травмами госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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