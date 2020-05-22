Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.7
воздух +15
море +16

Коронавирус в Крыму

Летние лагеря в этом году смогут принять не более трети российских школьников

14:53 пятница, 22 мая 2020

Не более трети российских школьников в этом году поедут в летние лагеря.

Об этом «Известиям» рассказал член координационного совета по развитию детского туризма при правительстве РФ Сергей Минделевич.

«Если учитывать, что в этом году откроется на 20-25% лагерей меньше, то отдохнуть в них сможет всего треть, а то и четверть ребят», – сказал он.

Минпросвещения рекомендовало открыть лагеря с 1 июля, хотя этот срок еще может быть сдвинут. Предполагается, что дети смогут отдыхать без масок. В Совете Федерации заявили, что рассматривается также тестирование отдыхающих на COVID-19 и отказ от родительских дней.

Кроме того, возможны ограничения по числу отдыхающих, а сами смены будут сокращены до двух недель.

В свою очередь директор департамента медпомощи детям и службы родовспоможения минздрава РФ Елена Байбарина ранее выразила мнение, что летние смены в детских лагерях все же могут вовсе не состояться из-за нехватки медицинского персонала в регионах в связи с эпидемией коронавируса.

Национальный родительский комитет попросил Кабмин не сдвигать дату открытия лагерей 1 июля, хотя, согласно исследованию Ipsos, большинство россиян пока не готовы отправить детей даже в школу. Согласно новым данным мониторинга, 67% россиян не хотят отпускать детей в школу, 27% категорически не будут этого делать.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В школах Севастополя завершился учебный год. Севастопольские школы 20 мая 2020 года досрочно завершили учебный год.

С 1 июня в Крыму может частично заработать «Артек». С 1 июня в Крыму может частично заработать Международный детский центр «Артек», если федеральный центр одобрит инициативу крымских властей.

Детей в летние лагеря в Крыму могут начать принимать 1 июля. Летняя оздоровительная кампания в детских лагерях России в этом году может начаться 1 июля, но с рядом ограничений – всего в лагерях смогут отдохнуть менее 7 млн детей, а смены могут быть сокращены с 21 до 14 дней.

Как будет проходить Последний звонок-2020 в Крыму. Изобилия белых бантов, стихотворений выпускникам и трогательных слез одиннадцатиклассников на линейках в этом году не будет.

Происшествия
Умер бывший премьер Крыма

Умер бывший премьер Крыма

Экс-премьер Крыма и народный депутат Украины шести созывов Анатолий Матвиенко умер в возрасте 67 лет

Коронавирус в Крыму
Аксенов опять рассказал, что в Крыму не стоит ждать российских туристов

Аксенов опять рассказал, что в Крыму не стоит ждать российских туристов

Исходя из текущей ситуации по распространению коронавирусной инфекции в России, рассчитывать на возобновление межрегионального туризма объективно не стоит.

Коронавирус в Крыму
Предприятия в Крыму продолжают закрывать и штрафовать за нарушения

Предприятия в Крыму продолжают закрывать и штрафовать за нарушения

В Республике Крым деятельность еще четырех открывшихся предприятий приостановили по решению суда за нарушения санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.

Коронавирус в Крыму
Режим «повышенной готовности» в Симферополе продлится как минимум до 7 июня

Режим «повышенной готовности» в Симферополе продлится как минимум до 7 июня

Власти Симферополя заявили о том, что День города крымская столица будет отмечать в условиях режима «повышенной готовности».

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации