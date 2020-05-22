Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Украина продлила ограничительные меры на въезд в Крым ● Предприятия в Крыму продолжают закрывать и штрафовать за нарушения ● Крымские школьники получат аттестаты в начале июня ● Директор «Крымавтотранса» подробно рассказал о ситуации с перевозками ● Аксенов опять рассказал, что в Крыму не стоит ждать российских туристов
Летние лагеря в этом году смогут принять не более трети российских школьников
Не более трети российских школьников в этом году поедут в летние лагеря.
Об этом «Известиям» рассказал член координационного совета по развитию детского туризма при правительстве РФ Сергей Минделевич.
«Если учитывать, что в этом году откроется на 20-25% лагерей меньше, то отдохнуть в них сможет всего треть, а то и четверть ребят», – сказал он.
Минпросвещения рекомендовало открыть лагеря с 1 июля, хотя этот срок еще может быть сдвинут. Предполагается, что дети смогут отдыхать без масок. В Совете Федерации заявили, что рассматривается также тестирование отдыхающих на COVID-19 и отказ от родительских дней.
Кроме того, возможны ограничения по числу отдыхающих, а сами смены будут сокращены до двух недель.
В свою очередь директор департамента медпомощи детям и службы родовспоможения минздрава РФ Елена Байбарина ранее выразила мнение, что летние смены в детских лагерях все же могут вовсе не состояться из-за нехватки медицинского персонала в регионах в связи с эпидемией коронавируса.
Национальный родительский комитет попросил Кабмин не сдвигать дату открытия лагерей 1 июля, хотя, согласно исследованию Ipsos, большинство россиян пока не готовы отправить детей даже в школу. Согласно новым данным мониторинга, 67% россиян не хотят отпускать детей в школу, 27% категорически не будут этого делать.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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