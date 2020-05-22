Летние лагеря в этом году смогут принять не более трети российских школьников

Не более трети российских школьников в этом году поедут в летние лагеря.

Об этом «Известиям» рассказал член координационного совета по развитию детского туризма при правительстве РФ Сергей Минделевич.

«Если учитывать, что в этом году откроется на 20-25% лагерей меньше, то отдохнуть в них сможет всего треть, а то и четверть ребят», – сказал он.

Минпросвещения рекомендовало открыть лагеря с 1 июля, хотя этот срок еще может быть сдвинут. Предполагается, что дети смогут отдыхать без масок. В Совете Федерации заявили, что рассматривается также тестирование отдыхающих на COVID-19 и отказ от родительских дней.

Кроме того, возможны ограничения по числу отдыхающих, а сами смены будут сокращены до двух недель.

В свою очередь директор департамента медпомощи детям и службы родовспоможения минздрава РФ Елена Байбарина ранее выразила мнение, что летние смены в детских лагерях все же могут вовсе не состояться из-за нехватки медицинского персонала в регионах в связи с эпидемией коронавируса.

Национальный родительский комитет попросил Кабмин не сдвигать дату открытия лагерей 1 июля, хотя, согласно исследованию Ipsos, большинство россиян пока не готовы отправить детей даже в школу. Согласно новым данным мониторинга, 67% россиян не хотят отпускать детей в школу, 27% категорически не будут этого делать.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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