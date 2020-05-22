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Коронавирус в Крыму

Крымским властям надоело проводить ежедневные совещания по коронавирусу

15:23 пятница, 22 мая 2020

Власти Крыма приняли решение изменить формат работы оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в республике.

С 26 мая информирование населения будет происходить на брифингах ответственных лиц, сообщил сегодня глава Крыма Сергей Аксенов.

«С учетом того, что у нас динамика более или менее сформирована и по количеству зараженных, и по мерам, которые мы принимаем, мы приняли решение, что со вторника работа штаба будет переформатирована, – сказал Аксенов. – Скорее всего, это будет проходить в режиме брифинга».

Он отметил, что на последнем заседании оперативного штаба 24 мая будет объявлено, как именно власти будут информировать население о ситуации с коронавирусом. «Информация будет вся точно так же до крымчан доводиться в ежедневном формате. Однако, с учетом того, что большинство времени уже будут занимать вопросы текущей деятельности предприятий, мы этот формат перестроим. Все вопросы, которые были озвучены, доведем до конца», – подчеркнул глава Крыма.

Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 324 случая COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 130 пациентов, 9 человек скончались.

С 18 мая на территории республики прекратил действовать режим самоизоляции граждан – требование оставаться дома заменено на рекомендацию. С начала недели разрешено возобновить работу практически всем предприятиям в Крыму, кроме компаний курортной сферы, общепита, культурной сферы и ряда других направлений.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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