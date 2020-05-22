Крымский врач рассказал, как непросто подтвердить коронавирус

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Не всегда при наличии в организме человека коронавируса болезнь подтверждается.

Об этом корреспонденту «Крымской газеты» рассказал врач-инфекционист, заведующий инфекционным отделением симферопольской городской клинической больницы № 7 Антон Эльстер.

— Не всегда в первый, второй и даже в третий день, даже при наличии в организме человека коронавируса, он подтверждается. Иногда просто недостаточно биоматериала собрано, иногда появляются другие нюансы. Но до определения, болен человек коронавирусом или нет, мы его лечим. Если диагноз подтверждается, человека переводят в соседнее здание – коронавирусный госпиталь, где он долечивается. Вот вкратце та работа, которой мы занимаемся на данный момент, — рассказал врач.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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