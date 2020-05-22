Коронавирус в Крыму
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Крымские школьники получат аттестаты в начале июня
Школы Крыма начнут выдачу аттестатов школьникам в первую неделю июня.
Учащиеся будут получать документы об образовании непосредственно в общеобразовательных учреждениях, сообщила министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик.
«Мы планируем провести также Общекрымский выпускной вечер в телеформате и онлайн-формате. После этого вечера у детей, согласно графику, будет возможность прийти в учебное заведение и получить аттестат, – рассказала министр. – Аттестаты будут выданы уже в первую неделю июня по результатам годовых оценок».
Лаврик уточнила, что будут составлены специальные графики для выдачи аттестатов, чтобы не допустить скопления детей в школах. «При этом нужно соблюдать все условия и требования эпидемиологической обстановки. Дети будут приходить по одному в школу и получать аттестаты», – отметила глава крымского минобраза.
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В тексте использованы материалы: Крыминформ
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