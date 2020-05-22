Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: За три дня междугородними рейсами в Крыму воспользовались почти 20 тысяч пассажиров ● Режим «повышенной готовности» в Симферополе продлится как минимум до 7 июня ● В Крыму бездомный дважды нарушил режим самоизоляции и получил жилплощадь ● Власти Крыма пообещали начислить доплату сотрудникам обсерваторов ● Роспотребнадзор смягчил требования к работе санаториев в коронавирусный сезон
Крымские отели отказываются возвращать туристам деньги за бронирование
фото © Новости Крыма
Крымские отели отказываются возвращать туристам брони за размещение, власти пытаются представить это как верность полуострову.
Согласно данным властей РК местные отели и гостинцы сохранили более 40% бронирования на сезон 2020 года. Правда, ряд туристов перенесли даты поездки на другое время. Об этом заявил глава комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
У представителей турбизнеса цифры другие: по словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, 60% собиравшихся Крым свои брони сохранили, по необходимости сдвинув тур на более поздний срок.
Секрет такой уверенности в грядущем отпуске, как оказалось, зачастую кроется в позиции мест размещения: они отказываются возвращать уже полученные деньги.
«Просили перенести даты заездов, но мне просто некуда особо двигать: после затяжного сидения дома не отпустят в отпуск осенью», – рассказывают жители России.
«Еще в январе был забронирован номер в отеле с 7 июня на неделю. Но ввиду ситуации с короновирусом ехать опасаемся, особенно с ребенком, а отдых полноценный не получится ввиду массы ограничений, которые предписываются для отелей.
На телефоне у них автоответчик, что звонить только с 1-го июня, на сообщения почты и другие сайты они не отвечают. Основной нюанс: бронь осуществлялась по невозвратному тарифу».
Отметим: довольно многие пользуются невозвратным тарифом, чтобы немного сэкономить на размещении. Теперь ряд отельеров пытается этим воспользоваться, заявляя, что туристы сознательно выбрали такой вариант оплаты.
Но и те, кто не стал экономить подобным образом и подстраховался тарифом с возможностью возврата, жалуется, что не может вернуть свои деньги. Даже если бронировали через проверенные турфирмы.
«Бронировала санаторий с 1 по 8 мая. Звонки опускаю, от них толку мало. Направила на электронную почту турфирмы заявку на возврат денег в свободной форме. В ответ выслали образец заявления на директора с указанием причины возврата и данных по карте, на которую должны вернуть деньги. Написали, что заявление получили и начали с ним работать.
Далее – череда выходных/нерабочих дней. Сообщили, что в санаторий направили заявку на возврат денег по моему туру, санаторий денег не перечислил и потому денег мне пока не видать. Разговор о том, что их взаимоотношения с партнером не имеют ко мне никакого отношения и что «договор» (который они не оформляли, не страховали) пока ни к чему не привел. Просила выслать официальный ответ на мое заявление. В ответ получила стандартное письмо-листовку, что ввиду чрезвычайной ситуации они снимают с себя все обязательства. Письмо без подписи директора, без исходящего, даты и прочих реквизитов, присущих официальному письму», – изложила одна из несостоявшихся туристок ситуацию на середину мая.
Некоторые отели вовсе заявляют, что собираются открыться с 1 июня, поэтому все брони после этой даты действительны.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму тысячами исчезают приезжие: статистика не сходится даже у официальных лиц. В Крыму растет число приезжих.
Власти Крыма решили, что полуострову нужна отдельная программа по поддержке туротрасли. Крыму и другим регионам нужна отдельная государственная программа развития курортов и туристической отрасли.
Названа еще одна возможная дата открытия курортного сезона в Крыму. Открытие туристического сезона на российских курортах может состояться с 1 июля.
Возможность открытия здравниц и отелей в Крыму обсудят 26 мая. На следующей неделе руководство Крыма обсудит с федеральными властями возможность открытия санаторно-курортных учреждений, сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Темпы не спадают: в Крыму выявлено еще 10 случаев заражения
Крупный очаг заражения образовался в Сакском районе Крыма.
Прогноз ученого: в Крыму могут тяжело заболеть 50 тысяч человек
При полном снятии всех карантинных мер в Крыму можно ожидать резкого скачка заболеваемости коронавирусной инфекцией, при котором количество людей, положенных к госпитализации, может вырасти до 50 тысяч.
Режим «повышенной готовности» в Симферополе продлится как минимум до 7 июня
Власти Симферополя заявили о том, что День города крымская столица будет отмечать в условиях режима «повышенной готовности».
Резкий рост: в Крыму за сутки полтора десятка новых случаев коронавируса
По состоянию на утро 21 мая в Крыму диагностировали 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
вчера
В Крыму пассажиров поезда сразу отправили в обсерватор
20 часов назад
В заповедники Крыма можно будет попасть по пропуску и за деньги
Находиться на заповедной территории можно только по выданному разрешению.