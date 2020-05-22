Крымчанин получил штраф за незаконную торговлю черной икрой

Предприниматель был задержан во время транспортировки в Евпаторию восьми пол-литровых пластиковых банок черной икры. Экспертиза подтвердила принадлежность икры к семейству осетровых (калуга), которые занесены в Красную книгу Российской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике КрымСакский районный суд Республики Крым вынес приговор в отношении жителя Симферополя за совершение преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 258.1 УК РФ (Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами РФ).

Ранее, в поле зрения сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым попал 31-летний гражданин, который, по предварительной информации, осуществлял незаконный оборот особо ценных ВБР и их производных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.

Предприниматель был задержан во время транспортировки продукции в Евпаторию. Обнаруженные при нем восемь пластиковых банок емкостью по 0,5 литров каждая с черной икрой были изъяты и направлены на экспертизу, которая подтвердила ее принадлежность к семейству осетровых (калуга). Общая сумма ущерба составила около 330 тысяч рублей.

В ходе следственных действий была собрана доказательная база и установлена действующая схема оборота краснокнижной продукции, а также место ее хранения по одному из адресов в Симферополе. Виновнику назначено наказание в виде уплаты крупного штрафа в десятки тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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