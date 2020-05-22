Коммунисты России требуют уволить главу Алушты за скандал с собаками

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Председатель ЦК партии Коммунисты России Максим Сурайкин просит главу Крыма Сергея Аксенова уволить главу администрации Алушты Галину Огневу.

«Чиновница, видимо, привыкла к тому, что можно все и, как известно, во время совещания по борьбе с нарушителями самоизоляциями Огнева обронила, что лучше бы «собачки на пляже сдохли». Теперь вся страна должна объяснять Огневой, что собачки – это друг человека, что они не сами пришли на пляж, а их привели хозяева и что у собак вряд-ли есть представление о режиме самоизоляции», – сообщает пресс-служба российской партии.

Сурайкин считает, что правоохранительные органы должны проверить Огневу на предмет жестокого обращения с животными.

Глава администрации пока публично не комментировала слова Сурайкина. Также нет позиции по этому поводу и Сергея Аксенова.

Накануне в Алуште разгорелся скандал. В социальных сетях начали распространять видео с заседания городского оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса, на котором главе администрации Галине Огневой рассказали, что у моря зафиксировали нарушителей самоизоляции, которые гуляли с собаками. Огнева отреагировала на доклад фразой: «Чтоб они сдохли, эти собачки». При этом попыталась сделать это незаметно, отодвинув от лица микрофон.

Из-за резонанса, который случился, Огнева публично извинилась за свои слова.

«Я абсолютно не имела в виду ничего дурного, у меня у самой две собаки дома. Я приношу свои извинения, если я где-то выразила мысль не совсем правильно».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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