Какой сегодня праздник 22 мая

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Сегодня, 22 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День перенесения мощей святителя и чудотворца Николая

В 1087 году святитель Николай явился во сне одному апулийскому священнику города Бари (в южной Италии) и повелел перенести его мощи в этот город.

Пресвитеры и знатные горожане снарядили для этой цели три корабля и под видом торговцев отправились в путь. Эта предосторожность была нужна для того, чтобы усыпить бдительность венецианцев, которые, проведав о приготовлениях жителей Бари, имели намерение их опередить и привезти мощи святителя в свой город.

День рождения технологии «Ethernet»

Фото pixabay.com

Днем рождения Ethernet можно считать 22 мая 1973 года, когда Роберт Меткалф и Дэвид Боггс опубликовали докладную записку, в которой описывалась экспериментальная сеть, построенная ими в исследовательском центре фирмы Xerox в Пало-Альто.

При рождении сеть получила имя Ethernet, базировалась на толстом коаксиальном кабеле и обеспечивала скорость передачи данных 2,94 Мбит/с.

Никола Вешний

День Николы Летнего является одним из наиболее почитаемых христианской церковью праздников. Торжество приурочено ко дню переноса мощей святого Угодника Николая в город Бари, находящийся в Италии. В православии Николай Чудотворец считается покровителем детей, влюбленных пар, солдат, купцов, торговцев. Кроме того, Святитель является и защитником людей, которые незаслуженно понесли наказание.

Также сегодня, 22 мая, отмечают такие праздники:

- День основания Третьяковской галереи

- Международный день биологического разнообразия (International Day for Biological Diversity)

- Всероссийский день бассейновой индустрии

- День рождения тюбика для зубной пасты

- День богатырского Посвиста

- Международный день гота

- День винегрета

- День ванильного пудинга (National Vanilla Pudding Day) в США

- День отмены рабства на Мартинике

- День республики Шри-Ланка

- День посадки деревьев в Гватемале, Эквадоре

- День покупки музыкального инструмента (Buy a Musical Instrument Day) в США

- День национального единства Йемена

- День морского судоходства (National Maritime Day) в США

- День национального суверенитета Гаити

Сегодня именины празднуют: Пров, Николай, Исай, Стратоник, Гавриил, Епимах, Каллиник, Акилина, Христофор, Гордиан.

Что происходило 22 мая в прошлые годы

853 - Олаф Белый, сын короля Норвегии, принял в подчинение викингов и датчан в Ирландии и сделал Дублин ее столицей.

1455 - началась война Алой и Белой Розы, битва при Сент-Олбансе (Англия).

1742 - штурман отряда лейтенанта Прончищева Семен Челюскин достиг самой северной оконечности Евразии и Россиимыса, названного впоследствии в его честь.

1787 - основан город Екатеринослав (ныне Днепропетровск).

1849 - Авраам Линкольн получил патент за номером 6469 на конструкцию плавучего сухого дока. До сих пор онединственный президент СШАобладатель патента за изобретение.

1856 - Третьяков купил первую картину для своей коллекции«Искушение». В Москве основана Третьяковская галерея.

1921 - городские власти Чикаго приняли решение штрафовать на сумму от 10 до 100 долларов женщин, появляющихся на улицах в коротких юбках и с обнаженными руками.

1926 - в Италии Муссолини запретил проведение конкурсов красоты, назвав подобные мероприятия аморальными.

1972 - Ричард Никсон стал первым президентом США, прибывшим в СССР.

1977 - последний рейс знаменитого «Восточного экспресса», которым с 1883 года отправлялись путешественники по маршруту ПарижСтамбул.

1990 - состоялся релиз операционной системы Windows 3.0 компании Microsoft

2007 - в Турции в историческом центре Анкары совершен террористический акт.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 22 мая. Какие праздники будут завтра?

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