Водный кризис
Развитие сюжета: Для снабжения Симферополя водой тянут новый водопровод ● Херсонские аграрии высказались о возможной подаче воды в Крым ● Крымчан готовят к новой реальности: воды будет все меньше ● В Крыму полностью пересохло ще одно водохранилище ● Почти половина крымской воды не доходит до потребителя
Еще один случай заражения коронавирусом зафиксирован в Севастополе
По состоянию на утро 22 мая зарегистрирован один случай заболевания COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Этот человек находился в контактной группе с ранее заболевшими.
Всего с начала года в Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 149 человек. Выздоровело 105 человек, 2 человека умерло.
На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 86 человек, в городской больнице № 9 – 69. Под наблюдением по месту жительства – 597 человек.
В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд». Рабочих с объекта в бухте Омега, где произошла вспышка коронавируса, вывозят из Севастополя, строительный городок в бухте Омега находится в завершающей стадии обсервации. Как сообщалось ранее, в республике Крым на утро 22 мая была зарегистрировано 10 новых зараженных.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Темпы не спадают: в Крыму выявлено еще 10 случаев заражения. Крупный очаг заражения образовался в Сакском районе Крыма.
Прогноз ученого: в Крыму могут тяжело заболеть 50 тысяч человек. При полном снятии всех карантинных мер в Крыму можно ожидать резкого скачка заболеваемости коронавирусной инфекцией, при котором количество людей, положенных к госпитализации, может вырасти до 50 тысяч.
Власти Крыма пообещали начислить доплату сотрудникам обсерваторов. Сотрудники крымских обсерваторов – медработники и технический персонал – получат доплаты за особые условия работы.
Состояние четверых COVID-положительных пациентов в Крыму остается тяжелым. Четверо крымчан с подтвержденным COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, всего в стационары госпитализирован 181 инфицированный.
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вчера
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