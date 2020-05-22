Еще один случай заражения коронавирусом зафиксирован в Севастополе

По состоянию на утро 22 мая зарегистрирован один случай заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Этот человек находился в контактной группе с ранее заболевшими.

Всего с начала года в Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 149 человек. Выздоровело 105 человек, 2 человека умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 86 человек, в городской больнице № 9 – 69. Под наблюдением по месту жительства – 597 человек.

В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд». Рабочих с объекта в бухте Омега, где произошла вспышка коронавируса, вывозят из Севастополя, строительный городок в бухте Омега находится в завершающей стадии обсервации. Как сообщалось ранее, в республике Крым на утро 22 мая была зарегистрировано 10 новых зараженных.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Темпы не спадают: в Крыму выявлено еще 10 случаев заражения. Крупный очаг заражения образовался в Сакском районе Крыма.

Прогноз ученого: в Крыму могут тяжело заболеть 50 тысяч человек. При полном снятии всех карантинных мер в Крыму можно ожидать резкого скачка заболеваемости коронавирусной инфекцией, при котором количество людей, положенных к госпитализации, может вырасти до 50 тысяч.

Власти Крыма пообещали начислить доплату сотрудникам обсерваторов. Сотрудники крымских обсерваторов – медработники и технический персонал – получат доплаты за особые условия работы.

Состояние четверых COVID-положительных пациентов в Крыму остается тяжелым. Четверо крымчан с подтвержденным COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, всего в стационары госпитализирован 181 инфицированный.