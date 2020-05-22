Экс-губернатор Севастополя не смог прилететь на свой суд

В Удмуртии сегодня, 22 мая, должны были рассматривать административное дело о мелком хулиганстве экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Однако сам бывший чиновник не смог прилететь в Ижевск из-за пандемии коронавируса. Заседание отложили до 11 июня.

«Дмитрий Овсянников просит отложить рассмотрение дела, поскольку желает сам присутствовать в судебном заседании, но ввиду его проживания в Москве и в связи с введением специальных мер, направленных на поддержание предотвращения распространения коронавирусной инфекции, не может присутствовать в суде. Суд принял решение об отложении рассмотрения дела на 11 июня», - прокомментировали в пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.

Это уже второй перенос заседания по делу Овсянникова.

Как сообщалось ранее, в начале апреля Овсянников устроил скандал в аэропорту Ижевска и выражался матом, отказавшись выполнять требования сотрудников полиции, за что был задержан. Комментируя случившееся на своей странице в Facebook, Овсянников извинился за нецензурную лексику и заявил, что не отказывался от выполнения законных требований сотрудников службы авиабезопасности и полиции.

После инцидента он был уволен с поста замглавы Минпромторга и исключен из партии «Единая Россия».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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