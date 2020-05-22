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Директор «Крымавтотранса» подробно рассказал о ситуации с перевозками

12:29 пятница, 22 мая 2020

Только пятая часть билетов на междугородние автобусные рейсы в Крыму покупается через онлайн-сервисы.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил директор «Крымавтотранса» Андрей Бессмертный.

«Мы активно развиваем сервис онлайн-покупки билетов. Много продаж пока идет через кассы, но количество проданных билетов через онлайн-сервисы постоянно растет. Мы отслеживаем этот момент. На 18 мая около 20% билетов были проданы через интернет», - сказал Андрей Бессмертный.

Руководитель «Крымавтотранса» выразил уверенность, что количество билетов, купленных онлайн, будет расти и дальше, «поскольку это удобнее: мы стараемся развивать эти сервисы и планируем заключать договора с контрагентами, чтобы они распространяли наши билеты».

В Крыму после временной приостановки постепенно возобновляют работу автостанции и автовокзалы. По словам Бессмертного, 18 мая было совершено 100 рейсов, а уже 21 мая – 386. «Будут появляться дополнительные маршруты. Мы планируем работу и готовим расписание. Как только будут распорядительные документы – мы их запустим», - подчеркнул директор предприятия.

«У нас возобновили работу 43 автовокзала и автостанции. Перевозки осуществляются по маршрутам от Симферополя и обратно в Раздольное, Армянск, Нижнегорский, Советский, Щелкино, Керчь, Феодосию, Судак, Ялту, Евпаторию, Черноморское и Джанкой. Наиболее востребованные направления – Ялта, Евпатория и Джанкой», - рассказал руководитель «Крымавтотранса», уточнив что восстанавливается движение автобусов и между другими населенными пунктами.

В то же время, добавил он, количество пассажиров на междугородних перевозках по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось в пять раз: «в день мы перевозим 6500 пассажиров, за три дня перевезено 18-20 тысяч пассажиров; в прошлом году в аналогичный период мы ежесуточно перевозили 30 тысяч пассажиров: падение в пять раз». 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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За три дня междугородними рейсами в Крыму воспользовались почти 20 тысяч пассажиров. Станции «Крымавтотранса» обслужили больше 19 тыс пассажиров за три дня работы после отмены ограничений на междугородние и пригородные перевозки.

В Крыму пассажиров поезда сразу отправили в обсерватор. В Севастополь прибыл поезд из Санкт-Петербурга с 89 пассажирами.

За сутки на Крымскому мосту завернули 22 автомобиля. За истекшие сутки во время выполнения контрольных мероприятий на Крымском мосту 22 автомобиля правоохранители вынуждены были отправить обратно.

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