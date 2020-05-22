Число крымчан под меднаблюдением по COVID значительно увеличилось

Количество граждан, находящихся под медицинским наблюдением в связи с опасностью заболевания COVID-19, превысило две тысячи человек.

Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Елена Романовская на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

«На сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 2017 человек. Количество лиц под наблюдением, к сожалению, не уменьшается. На дому находятся под наблюдением 1042 человека, в стационарах 294 человека и в обсерваторах 681 человек», – сказала она.

Как сообщалось, по состоянию на 20 мая в Крыму под меднаблюдением из-за коронавируса находилось чуть более одной тысячи человек.

С учетом выявленных 10 пациентов с COVID-19 за последние сутки, общее количество зарегистрированных случаев коронавируса в Крыму достигло 324. Из них выздоровели 130. Продолжают лечение 187 заболевших, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Крымским властям надоело проводить ежедневные совещания по коронавирусу. Власти Крыма приняли решение изменить формат работы оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в республике.

Еще один случай заражения коронавирусом зафиксирован в Севастополе. По состоянию на утро 22 мая зарегистрирован один случай заболевания COVID-19.

В Сакском районе Крыма не удается стабилизировать ситуацию с коронавирусом. В Сакском районе ситуация с коронавиурсом остается достаточно тяжелой.

Темпы не спадают: в Крыму выявлено еще 10 случаев заражения. Крупный очаг заражения образовался в Сакском районе Крыма.