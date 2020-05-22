Коронавирус в Крыму
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Число крымчан под меднаблюдением по COVID значительно увеличилось
Количество граждан, находящихся под медицинским наблюдением в связи с опасностью заболевания COVID-19, превысило две тысячи человек.
Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Елена Романовская на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
«На сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 2017 человек. Количество лиц под наблюдением, к сожалению, не уменьшается. На дому находятся под наблюдением 1042 человека, в стационарах 294 человека и в обсерваторах 681 человек», – сказала она.
Как сообщалось, по состоянию на 20 мая в Крыму под меднаблюдением из-за коронавируса находилось чуть более одной тысячи человек.
С учетом выявленных 10 пациентов с COVID-19 за последние сутки, общее количество зарегистрированных случаев коронавируса в Крыму достигло 324. Из них выздоровели 130. Продолжают лечение 187 заболевших, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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