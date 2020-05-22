Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.6
воздух +13
море +16

Коронавирус в Крыму

Число крымчан под меднаблюдением по COVID значительно увеличилось

19:03 пятница, 22 мая 2020

Количество граждан, находящихся под медицинским наблюдением в связи с опасностью заболевания COVID-19, превысило две тысячи человек.

Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Елена Романовская на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. 

«На сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 2017 человек. Количество лиц под наблюдением, к сожалению, не уменьшается. На дому находятся под наблюдением 1042 человека, в стационарах 294 человека и в обсерваторах 681 человек», – сказала она.

Как сообщалось, по состоянию на 20 мая в Крыму под меднаблюдением из-за коронавируса находилось чуть более одной тысячи человек.

С учетом выявленных 10 пациентов с COVID-19 за последние сутки, общее количество зарегистрированных случаев коронавируса в Крыму достигло 324. Из них выздоровели 130. Продолжают лечение 187 заболевших, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымским властям надоело проводить ежедневные совещания по коронавирусу. Власти Крыма приняли решение изменить формат работы оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в республике.

Еще один случай заражения коронавирусом зафиксирован в Севастополе. По состоянию на утро 22 мая зарегистрирован один случай заболевания COVID-19.

В Сакском районе Крыма не удается стабилизировать ситуацию с коронавирусом. В Сакском районе ситуация с коронавиурсом остается достаточно тяжелой.

Темпы не спадают: в Крыму выявлено еще 10 случаев заражения. Крупный очаг заражения образовался в Сакском районе Крыма.

Власть
Коммунисты России требуют уволить главу Алушты за скандал с собаками

Коммунисты России требуют уволить главу Алушты за скандал с собаками

Председатель ЦК партии Коммунисты России Максим Сурайкин просит главу Крыма Сергея Аксенова уволить главу администрации Алушты Галину Огневу.

Происшествия
Умер бывший премьер Крыма

Умер бывший премьер Крыма

Экс-премьер Крыма и народный депутат Украины шести созывов Анатолий Матвиенко умер в возрасте 67 лет

Власть
В Крыму поднимут тариф на электроэнергию

В Крыму поднимут тариф на электроэнергию

Новые тарифы на электроэнергию вступят в силу в Крыму во втором полугодии.

Коронавирус в Крыму
В Сакском районе Крыма не удается стабилизировать ситуацию с коронавирусом

В Сакском районе Крыма не удается стабилизировать ситуацию с коронавирусом

В Сакском районе ситуация с коронавиурсом остается достаточно тяжелой.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации