Коронавирус в Крыму
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Аксенов опять рассказал, что в Крыму не стоит ждать российских туристов
фото © Радио Свобода
Исходя из текущей ситуации по распространению коронавирусной инфекции в России, рассчитывать на возобновление межрегионального туризма объективно не стоит.
Такое мнение высказал глава республики Сергей Аксенов на оперштабе по ситуации с COVID в Крыму.
Глава республики напомнил, что в первую очередь туризм будет зависеть от полноценного восстановления межрегионального авиасообщения и транспортных маршрутов, и эти решения лежат в сфере полномочий федерального центра.
«Однако я мало верю, что у нас к 1 июля количество заражений, к примеру, в Москве и Московской области будет меньше 3 тысяч в сутки. А это основные регионы, и из которых, и через которые летят туристы. Что, соответственно, если по-честному говорить, при всем уважении не позволит скорее всего использовать это транспортное направление», - пояснил Аксенов свои опасения.
Ранее, как сообщалось, глава республики заявил, что 26 мая обсудит с федеральными властями возможность открыть санаторно-курортные учреждения. В первую очередь, по его мнению, решение будет зависеть от динамики заражений: она должна быть «позитивной».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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