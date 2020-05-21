Жителю Кавказа дали 10 лет тюрьмы за убийство севастопольца

Севастопольский городской суд приговорил к 10 годам тюремного заключения Юсупа Шамсудинова, признанного виновным в убийстве севастопольца Олега Сытника.

Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Как сообщалось ранее, в феврале прошлого года в караоке-баре «Бенефис» на проспекте Октябрьской революции между тремя приезжими жителями Кавказа, который работали на городских стройках, и местными посетителями заведения возник конфликт. В результате 43-летний уроженец Дагестана Юсуп Шамсудинов нанес посетителю Олегу Сытнику смертельную колото-резаную рану в область сердца. У погибшего остались жена и двое малолетних детей. Во время драки ножевые ранения также получил работник «Бенефиса», который признан потерпевшим.

«Установлено, что 16 февраля 2019 года баре «Бенефис» в ходе конфликта мужчина нанес смертельные ножевые ранения одному из посетителей заведения, от которых последний скончался. Сотрудниками УМВД России по городу Севастополю оперативно были задержаны инициаторы конфликта, один из которых, как установлено, наносил ножевые ранения», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе следственного эксперимент злоумышленник показал и рассказал, как совершал преступление. Вину в совершенном убийстве он признал. Проведенная комплексная судебно-медицинская экспертиза признала подследственного вменяемым в момент совершения преступления и осознававшим особую опасность своих действий.

«Решением Севастопольского городского суда обвиняемый был признан виновным в совершении убийства и приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил», – отметили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымскому альфонсу грозит уголовный срок за мошенничество. В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Красноперекопский» обратилась молодая жительница города Армянск, которая сообщила, что стала жертвой мошенничества.

В Крыму усилили контроль за открывшимися предприятиями. Еще больше министерств и ведомств участвуют в проверках деятельности предприятий в городах и районах РК.

Керчанин получил шесть лет колонии за избиение супруги и попытку совращения падчерицы. Вступил в законную силу приговор Керченского городского суда в отношении жителя Керчи за совершение преступлений предусмотренных, ч.1 ст.112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ч.2 ст. 135 УК РФ (Развратные действия).

В Крыму наказали 20 человек, отказавшихся носить маски. В республике, при проверке соблюдения масочного режима и проведении соответствующей разъяснительной работы, правоохранители выявили 20 особо несговорчивых граждан.